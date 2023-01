Mercedes bouwt eigen laadnetwerk uit

In navolging van Tesla gaat ook Mercedes een eigen netwerk van snellaadstations met faciliteiten uitbouwen, waar de eigen klanten een plek kunnen reserveren via het multimediasysteem van hun wagen.

De elektrificatie is ingezet. En dat betekent dat er de volgende jaren veel meer elektrische auto’s bijkomen die allemaal opgeladen moeten worden. Er moet dus dringend werk gemaakt worden van een dicht netwerk van snellaadstations overal ter wereld om iedereen in de toekomst mobiel te houden. Maar aangezien de overheden op dit vlak niet veel ondernemen, nemen de constructeurs steeds meer zelf het initiatief om meer volwaardige laadstations op strategische plaats te installeren.

10.000 snelladers

Zo ook Mercedes dat, net zoals Tesla dat al deed, een eigen netwerk van snellaadstations met faciliteiten, zoals een snackbar, toiletten, enz., wil uitbouwen. De ambitie is om tegen 2030 een wereldwijd netwerk van meer dan 10.000 snelladers uit te rollen, samen partners MN8 Energy en ChargePoint.

Deze hubs zullen aanvankelijk bestaan uit 4 tot 12 snelladers van 350 kW. Een aantal dat op termijn nog kan worden uitgebreid tot 30 eenheden als de vraag verder stijgt. Deze laadstations zullen ingeplant worden in en rond grote steden, langs belangrijke verkeersaders en bij drukbezochte locaties zoals winkelcentra.

Een Mercedes-laadstation met zonnepanelen op de luifel.

Bovendien zullen Mercedes-rijders ook hun plek vooraf kunnen reserveren via het multimediasysteem van hun wagen om wachttijden te vermijden. “Een noodzaak voor een perfecte laadervaring die past bij de kwaliteit van het merk”, stelt men bij het Duitse automerk.

Tegen 2027 wil Mercedes-Benz in de Verenigde Staten en Canada al 400 hubs met in totaal meer dan 2.500 snelladers plaatsen, waarvoor nog dit jaar de werken starten. Snel daarna volgt de uitrol in Europa en China om tegen 2030 dus aan 10.000 snellaadstations te komen.