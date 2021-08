Mercedes lanceert een systeem waarbij drie miljoen Mercedes-voertuigen die sinds 2016 werden gebouwd via het platform Car-to-X bijkomende informatie kunnen ontvangen die de verkeersveiligheid verhoogt.

Mercedes voorziet voor de jongste S- en C-Klasse maar ook bij de EQS de vernieuwende functie Car-to-X die de auto's in staat stelt om putten of hobbels in het wegdek te herkennen. Die informatie wordt samen met de positie van het voertuig naar de cloud van Mercedes-Benz verzonden.

Een Mercedes die over de technologie Car-to-X beschikt kan nog veel meer data verzamelen. Zo weet de auto aan de han van de snelheid waarmee de ruitenwissers werken of er bijvoorbeeld zware regenval is. Een ingeschakeld mistlicht duidt op nevel, het ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma) dat vaak ingrijpt impliceert een glad wegdek.

Al die data gaan naar de cloud en die gegevens zal Mercedes voortaan met eigen wagens vanaf bouwjaar 2016 delen. De automobilisten zien deze informatie over een gevaarlijke situatie op hun traject via een icoontje dat op de navigatiekaart komt.

Het systeem is een beetje vergelijkbaar met verkeersinformatie die we vandaag al kennen, maar het gaat verder. Het is vooral maatwerk omdat de bestuurder enkel informatie krijgt die relevant is voor zijn of haar route. Om gebruik te kunnen maken van het waarschuwingssysteem moeten Mercedes-rijders met een voertuig vanaf 2016 een Mercedes me-account plus activeren en online zijn om te kunnen communiceren met Car-to-X.

