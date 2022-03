Mercedes-Benz beleeft hoogdagen. De G- en E-klasse zijn uitverkocht, en voor de elektrische en Maybach-modellen bestaan lange wachttijden. Nog meer goed nieuws: het Duitse luxemerk heeft zijn winst vorig jaar verviervoudigd wat de aandeelhouders een historisch hoog dividend van 5 euro per aandeel oplevert.

Nog voor ze ook maar één auto hebben gebouwd, bezitten sommige nieuwe autoconstructeurs een beurswaarde die een veelvoud bedraagt van die van gevestigde namen. Vele beleggers laten zich leiden of misleiden - wie zal het zeggen - door het spectaculaire koersverloop van het Tesla-aandeel. Zij ignoreren dat het bijna twee decennia heeft geduurd voor de Amerikaanse autobouwer winstgevend is geworden. Geen vergelijking mogelijk met een roemrijke constructeur zoals Mercedes-Benz die kan terugblikken op meer dan 135 jaar industriële activiteit én pionier is op het vlak van automobielbouw. De geschiedenis van het merk gaat inderdaad terug tot 29 januari 1886, de dag waarop Carl Benz een octrooi aanvroeg voor zijn Patent Motorwagen Nummer 1 die te boek staat als de eerste auto. Hij was daarmee zijn grote rivalen Gottlieb Daimler en Wilhem Maybach een straatlengte te snel af. Twee jaar later reed zijn vrouw Bertha op een zonnige zomerdag aan het stuur van de Patent Motorwagen Nr 3 met haar twee zonen van Mannheim naar Pforzheim en terug. De eerste testrit in de geschiedenis van de automobiel van zo'n 200 kilometer nam twee volle dagen in beslag en gebeurde zonder medeweten van haar echtgenoot. Carl Benz was een begenadigde ingenieur én ontwerper. Met de steun van zijn kapitaalkrachtige en avontuurlijk aangelegde echtgenote had hij in 1883 in Mannheim een fabriek uit de grond gestampt waar hij twee jaar lang quasi dag en nacht en in het grootste geheim werkte aan de ontwikkeling van een driewieler met een revolutionaire viertaktééncilinderbenzinemotor die de wereld zou veranderen. In 1926 fusioneerden Benz & Cie en Daimler Motoren Gesellschaft van Gottlieb Daimler tot Daimler-Benz AG waarbij werd overeengekomen dat de toekomstige modellen de merknaam Mercedes-Benz zouden dragen. Mercedes was een verwijzing naar de voornaam van de dochter van de Oostenrijks-Hongaarse consul Emil Jellinek. Die verkocht in zijn vrije uren vanuit zijn residentie in het Franse Nice luxewagens van het merk Daimler aan zijn gefortuneerde relaties en realiseerde in zijn eentje 40 procent van de Daimler-omzet. In de daaropvolgende decennia bleef Mercedes-Benz dé toonaangevende autoconstructeur die zowat alle belangrijke technologische innovaties in de autowereld op zijn naam schreef. In een poging uit te groeien tot het grootste technologieconcern ter wereld ging het merk met de ster in de jaren 90 op overnamepad en breidde het zijn industriële activiteiten uit richting luchtvaartindustrie. Maar de vlieger ging niet op: zowel de allianties met Chrysler en Mitsubishi als de participatie in European Aeronautics Defense and Space Company (EADS) leverden niet het verhoopte resultaat op. Ook het plan om met Maybach een concurrent voor Bentley en Rolls-Royce in de markt te zetten, mislukte. De verliezen voor het autoconcern stapelden zich op, Mercedes-Benz moest lijdzaam toezien hoe Audi en BMW de lead namen op het vlak van technologische vernieuwing. De neergang leidde eind 2005 tot het ontslag van de megalomane topman Jürgen Schrempp die het autoconcern aan de rand van de afgrond had gevoerd. Zijn opvolger, Dieter Zetsche, installeerde een nieuw en ambitieus managementteam en slaagde erin om het geschonden blazoen relatief snel op te poetsen. De jonge chief designer Gordon Wagener bezorgde Mercedes-Benz met een reeks nieuwe modellen een meer dynamische en eigentijdse merkidentiteit die meteen een toevloed aan Audi- en BMW-klanten opleverde. Mercedes-Benz transformeerde in geen tijd van een oubollig in een trendy merk dat een jong en kapitaalkrachtig publiek aansprak. Zetsche maakte ook fouten. Zo wees hij hooghartig een aanbod van Tesla-topman Elon Musk van de hand om samen elektrische auto's te gaan bouwen en had hij geen oren naar Geely-baas Li Shufu die vijf procent van de Mercedes-aandelen wilde kopen. Ondoordachte beslissingen die hem vijanden voor het leven zouden opleveren en hem uiteindelijk duur te staan zouden komen. Zowel Musk als Li Shufu voelden zich immers in hun eer gekrenkt en gingen in het offensief. Met succes. In het voorjaar van 2019 koos Zetsche voor de vlucht vooruit en gaf de fakkel door aan zijn rechterhand Ola Källenius, een no-nonsense Zweed zonder kapsones met een lange staat van dienst bij de Duitse constructeur in uiteenlopende functies. Sinds Källenius opvolgde, is er veel veranderd bij Mercedes-Benz - in positieve zin. Er waait een frisse wind door het bedrijf, de vrachtwagendivisie is afgesplitst en de groepsnaam Daimler is vervangen door de merknamen Mercedes-Benz en Daimler Truck. De nieuwe modellen - denk aan EQA, EQB, EQS en EQE - openen nieuwe perspectieven en zetten op tal van vlakken nieuwe maatstaven.Tegen 2025 zal Mercedes-Benz beschikken over drie nieuwe elektrische platformen (MB.EA, AMG.EA en VAN.EA), vanaf 2025 zullen alle voertuigarchitecturen volledig elektrisch zijn. Dat betekent concreet dat de nieuwe C- en S-klasse de laatste generatie zal zijn met een benzine- of dieselmotor. Midden vorig jaar kondigde Källenius aan dat het autoconcern de komende tien jaar zo'n 40 miljard zal investeren in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe elektrische modellen. Volgens de MB-topman zullen de verhoging van de autonomie en uitbreiding van het aanbod aan e-modellen de doorbraak van elektromobiliteit aanzienlijk versnellen. In het geval van de VISION EQXX bedraagt het effectief rijbereik meer dan 1.000 kilometer. Terzelfdertijd stijgt het laadvermogen van de nieuwe generatie batterijen waardoor de laadduur beduidend minder tijd in beslag neemt. Vanaf dit jaar rollen acht elektrische MB-modellen van de band op zeven locaties verspreid over drie continenten en schakelen alle door Mercedes-Benz geëxploiteerde assemblagefabrieken voor auto's en batterijen over op een klimaatneutrale productie. Door samen te werken met GROB, de Duitse wereldleider qua innovatieve automatiseringssystemen en accuproductie, versterkt het premiummerk zijn batterijcapaciteit en eigen expertise. Er wordt ook al volop geëxperimenteerd met solid-state batterijen en het verhogen van de energiedichtheid.'Plug & Charge' maakt laden mogelijk zonder dat er extra stappen nodig zijn voor authenticatie en het verwerken van de betaling. 'Mercedes me Charge' is een van de grootste laadnetwerken ter wereld met ruim 530.000 DC- en AC-laadpunten. Door de overname van de Britse specialist YASA heeft Mercedes-Benz nu ook toegang tot unieke technologie inzake ultra-high performance axiale fluxmotoren. Eigen elektromotoren vormen een zeer belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie met de focus op kostenefficiëntie. Sinds zijn aantreden in het voorjaar van 2019 heeft Ola Källenius echt wel orde op zaken gesteld bij Mercedes-Benz en is het premiummerken beter dan ooit goed gewapend voor de toekomst. Dat blijkt ook uit de zeer gunstige financiële resultaten die mede te danken zijn aan ingrijpende besparingen. Vergeleken met 2019 zijn de vaste kosten met 16 procent gedaald. In tegenstelling met zijn voorganger focust Källenius meer op rendement en minder op omzet, weinig rendabele modellen zoals SMART, B-klasse en SLC zijn uit het gamma verdwenen. Een strategische keuze die vruchten afwerpt én de aandeelhouders ten goede komt. Voor het werkingsjaar 2021 is de winst gestegen met 400 procent en keert Mercedes-Benz een historisch hoog dividend uit van 5 euro - vorig jaar bedroeg dat 1,35 euro. De operationele winstmarge bedraagt nu 12,7 procent en zal nog stijgen naarmate het aandeel high-end en e-modellen toeneemt in de globale mix. Voor het afgelopen jaar ging het om een stijging met respectievelijk meer dan 40 en 60 procent. Op de Chinese markt steeg de verkoop van submerk Mercedes-AMG met ruim 50 procent. Bovendien gaan daar elke maand 900 Mercedes-Maybach S-modellen over de toog - instapprijs 169.000 euro. Maar omdat rijke Chinezen graag extra's aanvinken om zo hun maatschappelijke status te etaleren, overschrijdt de factuurprijs snel de 200.000 euro grens. Last but not least: autopionier Mercedes-Benz loopt voorop op het vlak van autonoom rijden, een technologie die onze toekomstige mobiliteit zeer sterk zal beïnvloeden en bepalen. Daarmee glipt de oudste autoconstructeur terug in zijn pioniersrol van weleer en bewijst Ola Källenis dat hij uit het goede hout is gesneden en tot nu toe de goede keuzes heeft gemaakt.