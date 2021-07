Het oudste automerk kon niet achterblijven. Topman Ola Källenius heeft eind vorige week bekendgemaakt dat Mercedes tegen 2025 drie nieuwe elektrische platformen zal introduceren en zich voorbereidt om tegen 2030 volledig elektrisch te worden. Vanaf 2025 zullen alle MB-voertuigarchitecturen volledig elektrisch zijn.

Ola Källenius heeft gesproken. In een druk bekeken videoboodschap heeft de 52-jarige topman van Mercedes-Benz vorige week een concreet stappenplan voorgesteld richting een volledig elektrisch tijdperk, op voorwaarde dat de omstandigheden het toelaten.

Met die toevoeging houdt hij een slag om de arm want het is inderdaad niet zo dat in 2030 plots alle benzine- en dieselwagens uit het straatbeeld zullen verdwijnen. In delen van Afrika, Azië en Zuid-Amerika zal de elektrificatie van het wagenpark minder snel verlopen dan in Europa en andere geïndustrialiseerde regio's. Zelfs in ons land zullen er na 2030 nog nieuwe auto's met benzine- en dieselmotoren worden verkocht.

Alleen zullen de autoconstructeurs geen nieuwe meer ontwikkelen en zal het aantal LEZ (lage emissiezones) nog toenemen waardoor de 'geografische' actieradius van benzine- en dieselwagens kleiner zal worden. Komt daarbij dat de prijs aan de pomp zal blijven stijgen: in plaats van een formeel verbod op benzine- en dieselwagens uit te vaardigen, hoopt de overheid via hogere accijnzen op benzine en diesel een feitelijk verbod te bewerkstelligen.

Mercedes-topman onder druk

De stroomversnelling van het merk met de ster is er gekomen onder druk van de aandeelhouders en de actualiteit. Een aantal concurrenten had de voorbije weken en maanden zijn elektrificatieplannen al ontvouwd, wat hun beurskoers meteen de hoogte injoeg.

Terzelfdertijd zwakt het voorbehoud tegen elektrisch autorijden langzaam maar zeker af en verschijnen er almaar meer elektrische modellen met een grotere autonomie op de markt. We zien ook dat hun rijbereik spectaculair uitbreidt en dat het laadvermogen van de nieuwe generatie batterijen stijgt waardoor de laadduur almaar korter wordt. Het gaat ook de goede kant op met de uitbouw van de laadinfrastructuur.

Investering van 40 miljard

Källenius had geen andere keuze dan een (stroom)versnelling hoger te schakelen. 'De uitbreiding van de actieradius en van het aanbod aan e-modellen gaat de doorbraak van elektromobiliteit versnellen. Van nu tot 2030 gaat Mercedes-Benz 40 miljard investeren in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe elektrische modellen. Wij zullen klaar zijn wanneer de markten volledig overschakelen op elektrische auto's,' aldus de zelfverzekerde Mercedes-topman in zijn videoboodschap.

Uit Electric first is Electric only geworden. Dat houdt in dat vanaf 2025 alle nieuwe voertuigplatformen volledig elektrisch zullen zijn, dat Mercedes in 2025 drie nieuwe elektrische architecturen introduceert en dat het zich voorbereidt om tegen 2030 volledig elektrisch te worden. Dat betekent ook dat de nieuwe C- en S-klasse de laatste generatie met een benzine- of dieselmotor is. De volgende generatie die in 2028 op de markt komt, zal 100 procent elektrisch zijn. Naar verwachting zullen de investeringen van Mercedes-Benz in verbrandingsmotoren en technologieën voor plug-in hybrides de komende jaren met 80 procent dalen.

Mercedes-topman Ola Källenius zorgt voor een nieuwe wind in Stuttgart. © /

Vanaf 2030 verkoopt Mercedes enkel nog elektrisch aangedreven wagens. © /

Källenius heeft duidelijk laten verstaan dat de omslag niet ten koste van de operationele winst (EBIT) mag/zal gaan. Met 15 procent is die momenteel historisch hoog. Een belangrijke hefboom voor het bereiken van de rendabiliteitsdoelstellingen is de stijging van de netto omzet per auto door een groter aandeel van elektrische auto's in het hogere segment - denk aan Mercedes-AMG en Mercedes-Maybach.

3 nieuwe elektrische platformen, 8 nieuwe elektrische modellen

Zoals gezegd brengt Mercedes-Benz in 2025 drie volledig elektrische platformen op de markt: MB.EA is geschikt voor alle middelgrote en grote personenwagens en vormt de basis van het toekomstige BEV-gamma. AMG.EA is het elektrische platform voor de snelle AMG-modellen terwijl VAN.EA als basis dient voor de elektrische bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen van het merk met de ster.

Vanaf 2022 rollen acht elektrische MB-modellen van de band op zeven locaties verspreid over drie continenten en volgend jaar schakelen alle door Mercedes-Benz geëxploiteerde assemblagefabrieken voor auto's en batterijen over op een klimaatneutrale productie. Door samen te werken met de GROB, de Duitse wereldmarktleider qua innovatieve automatiseringssystemen en accuproductie, versterkt Mercedes -Benz zijn batterijproductiecapaciteit en eigen expertise.

Verwacht wordt dat China een sleutelrol zal spelen in de strategie van Mercedes-Benz inzake versnelde elektromobiliteit.

De samenwerking beoogt de assemblage van accumodules en accupakketten. De Duitse autobouwer heeft jaarlijks meer dan 200 gigawattuur nodig, vandaar het plan om wereldwijd acht gigafabrieken te bouwen voor de productie van accucellen, als aanvulling op het reeds geplande netwerk van negen fabrieken voor de productie van batterijsystemen. Om op termijn over voldoende recyclingcapaciteit te kunnen beschikken, plant Mercedes een eigen recyclagefabriek voor batterijen in Duitsland tegen 2023.

De volgende generatie accu's zal in hoge mate gestandaardiseerd zijn en geschikt voor het gebruik in meer dan 90 procent van alle toekomstige personen- en bestelwagens van Mercedes. Het coöpereert hiervoor met partners zoals SilaNanno. Bedoeling is de energiedichtheid te verhogen. Dat moet ervoor zorgen dat de autonomie spectaculair verhoogt en de laadduur fors vermindert. Er wordt ook volop geëxperimenteerd met solid-state batterijen.

De constructeur bereidt ook nieuwe normen voor het laden voor. 'Plug & Charge' maakt laden mogelijk zonder dat er extra stappen nodig zijn voor authenticatie en betalingsverwerking, het systeem wordt nog dit jaar operationeel. 'Mercedes me Charge' is nu al een van de grootste laadnetwerken ter wereld met ruim 530.000 DC en AC-laadpunten. Niet onbelangrijk: Mercedes-klanten krijgen eenvoudiger toegang tot het Recharge-netwerk van Shell dat tegen 2025 meer dan 30.000 oplaadpunten zal tellen in Europa, China en Noord-Amerika - waaronder meer dan 10.000 superchargers.

De EQS beschikt over een autonomie van meer dan 700 kilometer, 15 minuten opladen volstaan voor 300 kilometer elektrisch rijplezier. © /

Mercedes-Benz wil opnieuw meer zelf doen

Källenius wil dat Mercedes-Benz opnieuw meer zelf doet op het gebied van aandrijvingstechnologieën voor elektrische voertuigen. Onder zijn voorganger Dieter Zetsche besteedde het de ontwikkeling en implementatie van die technologieën uit aan gespecialiseerde toeleveranciers. Met de overname van de Britse specialist YASA krijgt Mercedes-Benz nu toegang tot unieke technologie op het gebied van axiale fluxmotoren en verwerft het expertise voor de ontwikkeling van ultra-high performance axiale fluxmotoren. Eigen elektromotoren vormen een belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie met de focus op efficiëntie en kosten van het hele systeem, inbegrepen omvormers en software.

De transitie van de verbrandingsmotor naar elektrische aandrijving vereist vanzelfsprekend nieuwe competenties van de MB-medewerkers. Via technologieacademies worden die versneld omgeschoold richting elektromobiliteit. In Duitsland alleen al ging het vorig jaar om 20.000 werknemers. Wereldwijd werden 3.000 nieuwe jobs gecreëerd voor software-engineering voor de ontwikkeling van het MB.OS-besturingssysteem. Werknemers die niet in aanmerking komen voor omscholing of daar weigering tegenover staan, krijgen een ontslagvergoeding die met de vakbond IG-Metall is onderhandeld.

Verwacht wordt dat China een sleutelrol zal spelen in de strategie van Mercedes-Benz inzake versnelde elektromobiliteit. De Volksrepubliek is nu al de grootste markt voor elektrische auto's ter wereld, met honderden bedrijven die gespecialiseerd zijn in software en onderdelen voor BEV's.

Beter laat dan nooit

Sinds de Zweedse manager Ola Källenius in mei 2019 Dieter Zetsche opvolgde als grote baas is er veel veranderd bij Mercedes-Benz, in positieve zin. Er waait een frisse wind door het concern, de nieuwe modellen openen nieuwe perspectieven en zetten nieuwe maatstaven inzake reële autonomie en verbruik. In het geval van de VISION EQXX is er sprake van een effectief rijbereik van meer dan 1.000 kilometer en een eencijferig verbruik in kilowattuur per 100 kilometer.

Managers die al jaren op hun lauweren rustten, werden zonder pardon aan de deur gezet en een rigoureus besparingsplan leverde miljarden op die stelselmatig worden geïnvesteerd in nieuwe R&D-projecten die Mercedes-Benz in zijn oude status van automobielpionier moeten herstellen.

De besparingsdrift van de nieuwe topman en zijn entourage gaat zover dat het communicatiedepartement als zelfstandige entiteit is afgeschaft en sinds kort ressorteert onder marketing, wat een ongunstige ontwikkeling is vanuit het oogpunt van de consument. Want hoe gekleurd wordt en hoe betrouwbaar blijft de informatie vanuit de hoofdzetel? Alvast de beleggers liggen daar niet wakker van, getuige de gunstige ontwikkeling van de beurskoers van het merk met de ster.

De omslag naar elektrische aandrijving vereist nieuwe competenties van de Mercedes-medewerkers. © /

