Updates van navigatiesystemen kunnen bij Mercedes voortaan ook zonder langs de garage te rijden.

In 2016 startte Mercedes met draadloze kaartupdates van het navigatiesysteem in de VS. Tot enige tijd geleden moesten dergelijke updates worden uitgevoerd door een DVD of een geheugenkaartje met recente data in het systeem in te pluggen. Het vergde meestal een bezoekje aan de garage. Voortaan kan één en ander draadloos en worden de data om de drie maanden geactualiseerd. De technologie die dit mogelijk maakt, is nog in volle expansie.

Hoe werkt het 'over-the-air'-systeem dan precies? Zodra er een nieuwe update van Mercedes-Benz beschikbaar is, verschijnt er een melding op het centrale display van de auto. Het downloaden en de installatie gebeurt op de achtergrond. Op die manier beschikt het voertuig altijd over de meest recente softwareversie.

Mercedes-Benz maakt gebruik van beveiligde mobiele radiotechnologie en een geïntegreerde communicatiemodule om data door te sturen. Verder wordt de meest recente verkeers- en weerinformatie voortdurend naar het voertuig gestuurd, met inbegrip van seizoensgebonden data zoals bijvoorbeeld de sneeuwhoogte in skigebieden.

Er worden eveneens continu updates doorgevoerd. Zo krijgen A-Klasse rijders die al sinds 2018 MBUX gebruiken nu de extra streamingdiensten Tidal en Amazon Music. Ze hebben eveneens toegang tot de 'Mercedes me Store'. Afhankelijk van de leeftijd van het voertuig kunnen bijkomende functies - die reeds geïntegreerd zijn in de nieuwere modellen - worden gedownload. Buiten de A-Klasse zijn er ook andere modellen waarvoor dit systeem beschikbaar is.

