Mercedes-Benz moet in Zuid-Korea een boete van 20,2 miljard won (14,7 miljoen euro) betalen. De mededingingswaakhond KFTC legt die straf op omdat het autoconcern zijn dieselwagens aanprees met onjuiste uitstootwaarden.

Volgens de KFTC beweerde Mercedes-Benz tussen 2012 en 2018 ten onrechte dat vijftien van zijn dieselmodellen tot 90 procent minder stikstofoxiden uitstootten. De prestaties van het systeem van selectieve katalytische reductie, waarmee stikstofoxiden gezuiverd worden uit de uitlaatgassen, verslechterden na een halfuur rijden aanzienlijk, waardoor de emissies van stikstofoxides van de auto's in de praktijk tot wel veertien keer hoger lagen dan volgens de Zuid-Koreaanse milieuregels was toegelaten.

Twee jaar geleden had het Zuid-Koreaanse milieuministerie Mercedes-Benz (toen nog Daimler) al een boete van 77,6 miljard won opgelegd in verband met de installatie van sjoemelsoftware in zijn dieselauto's. De Duitse constructeur ging daartegen in beroep.

