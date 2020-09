Van belangrijke politici, succesvolle ondernemers, bekende en/of schatrijke film-, zang- en sportvedetten is geweten dat zij de klok rond worden beschermd door agenten in burger of door bodyguards van private bewakingsdiensten. Indien de situatie of hun status dat vereist, verplaatsen zij zich zelfs in gepantserde voertuigen. Die verschillen op het eerste zicht niet van een 'normale' auto.

Mercedes-Benz Guard is maatwerk

Met name Mercedes-Benz levert gepantserde auto's af fabriek en dat sinds 1928. De eerste, een Pullman Sedan 460 model Nürburg 460, dateert van 1928 en was bestemd voor de Japanse keizer.

Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje onder de rijken en machtigen der aarde en inspireerde de toenmalige Mercedes-directie om een aparte Guard-serie in het leven te roepen.

Tot op de dag van vandaag stelt Mercedes-Benz geregeld Guard-exemplaren ter beschikking voor staatsontvangsten, internationale topontmoetingen of belangrijke sociale evenementen.

De huidige Mercedes-Benz Guard-modellen op basis van de S-klasse bieden maximale bescherming tot niveau VR10 alsook quasi onbeperkte individualiseringsmogelijkheden, zonder dat die afbreuk doen aan het comfort of minder geschikt zijn voor dagelijks gebruik.

De Guard-modellen worden samen ontwikkeld met de reguliere modellen. Potentiële zwakke punten worden tijdens het ontwikkelingsproces met behulp van uitgebreide tests in kaart gebracht en versterkt. Alle beschermingselementen voor de portieren, achterwand, zijkant, dak en schutbord worden via een afzonderlijk productieproces in de carrosserie geïntegreerd en niet achteraf in een afgewerkt voertuig geïnstalleerd zoals dat door gespecialiseerde bedrijven meestal wordt gedaan.

Alle versterkende elementen van speciale staallegeringen en andere sterke materialen worden al in de productiefase van de carrosserie geïntegreerd in de holtes tussen de carrosseriestructuur en de buitenste carrosseriedelen. Verbindingen en plekken waar verschillende materialen samenkomen, zijn voorzien van slimme materiaalovergangen. De relevante delen van de onderzijde van de carrosserie worden beschermd door speciaal ontwikkelde bepantsering.

De Mercedes-Benz Guard modellen bieden maximale bescherming aan de inzittenden in combinatie met alle mogelijke comfort. © /

De klanten en hun chauffeurs wordt geleerd om te gaan met levensbedreigende omstandigheden. © /

De beglazing vormt een essentieel onderdeel van de beschermende maatregelen. De binnenzijde van de ramen zijn voorzien van een polycarbonaat coating voor de bescherming tegen glassplinters. Uiteraard zijn vering, remmen en hulpsystemen aangepast aan het extra gewicht, zij garanderen een quasi onveranderd en comfortabel rijgedrag.

Een aantal speciale technische voorzieningen zorgt ervoor dat de Guard-modellen tijdens en na een aanval kunnen blijven rijden, om de gevarenzone zo snel mogelijk te kunnen verlaten. De krachtige V12-motor met hoog koppel (830 Nm) heeft een vermogen van 530 pk.

Rolt de Mercedes-Benz Guard in de gewenste configuratie van de band worden de klant en zijn of haar chauffeur vertrouwd gemaakt met het rijgedrag, zonder meerprijs. Deze service is verrekend in de prijs. De chauffeurs worden ook ingewijd in de geheimen van de technische kenmerken en systemen van hun toekomstige dienstwagen.

Maatwerk

Welke speciale uitrustingen beschikbaar zijn? Dat gaat van een nood-luchtverversingssysteem dat de inzittenden beschermt tegen het binnendringen van rook of irriterende, schadelijke gassen over een zelf-activerend brandblusapparaat tot zogenaamde official-apparatuur (sirene, draaiende lampen en 2-wegs radioverbinding), noodstartaccu, eenvoudig te bedienen paniekalarminstallatie en extern communicatiesysteem (luidspreker/microfoon).

De Mercedes-Benz Guard-modellen zijn verkrijgbaar in drie versie, te beginnen met de Mercedes-Maybach S 650 Guard die voldoet aan de hoogste beschermingsklasse VR10. Het betreft de enige in serie gebouwde sedan die deze classificatie af fabriek heeft. Als tweede model is er de Mercedes-Maybach S 650 Pullman met een lange wielbasis en ballistische bescherming van niveau VR9. Tenslotte is er Mercedes-Benz S 600 Guard, eveneens met een ballistische bescherming van niveau VR9.

Alle modellen zijn officieel gecertificeerd door het testcentrum in Ulm en voldoen aan de norm BRV 2009 versie 2 (Bullet Resistant Vehicles). Bij deze test moeten de carrosserie en ramen bestand zijn tegen de kogels van een machinegeweer, waarbij pantser-doorborende munitie wordt gebruikt. Het dak, de bodemplaat en zijkanten voldoen aan de strenge criteria van de richtlijn ERV 2010 (Explosive Resistant Vehicles) en beschermen de inzittenden tegen explosieven.

De Mercedes-Maybach S 650 Pullman Guard biedt plaats aan zes inzittenden. © /

Het beste van het beste

De Mercedes-Benz Maybach S 650 Guard wordt omschreven als het beste van het beste in zijn genre. De sedan combineert traditionele elegantie met een superieur comfort en de nieuwste generatie rijhulp- en infotainmentsystemen. Hij is langer 20 cm langer dan de S-klasse limousine met lange wielbasis.

De extra lengte komt geheel ten goede aan de passagiers achterin. Die beschikken onder andere over Executive-stoelen en alle denkbare exclusieve accessoires. Niks is onmogelijk, tenminste voor wie de peperdure extra's kan betalen.

Helemaal onbetaalbaar wordt de Mercedes-Maybach S 650 Pullman Guard, 6,5 meter lang, die plaats biedt aan vier achterpassagiers op tegenover elkaar geplaatste stoelen, achter een glazen afscheidingswand die elektrisch wordt bediend. De twee VIP-passagiers die in de rijrichting zitten, beschikken over twee Executive-stoelen die omgevormd kunnen worden tot relax-zetels.

Zoals gezegd, de voormalige Japanse keizer Hirohito was de eerste koper van een gepantserde Grand Mercedes-Benz Guard. In zijn spoor volgden ontelbare gekroonde en niet-gekroonde hoofden, industriëlen maar ook criminelen naast vedetten allerhande. Over de identiteit van de klanten en het prijskaartje van de Guard-modellen houdt men bij Mercedes-Benz de lippen stijf op elkaar.

Sinds 1980 zijn alle generaties van de S-klasse (modelseries 126, 140, 220, 221 en 222) leverbaar geweest in een Guard-uitvoering. Dat geldt wellicht ook voor de nieuwe generatie Mercedes-Benz S-klasse die woensdagnamiddag 2 september in wereldpremière gaat, digitaal en zonder publiek. Voor het Duitse premiummerk hét evenement van het jaar waarin de autoverkoop kelderde en omzeggens alle constructeurs zware verliezen lijden.

De carrosserie en ramen van de Mercedes-Benz Guard-modellen zijn bestand tegen kogels uit een machinegeweer. © /

Technische voorzieningen zorgen ervoor dat de Guard-modellen na een aanval kunnen blijven rijden. © /

