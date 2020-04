Deze Mercedes 450 uit 1975 had een 6,9 liter grote V8-motor en bood destijds het summum van comfort en prestaties met een topsnelheid tot 225 km/u.

De lancering van deze topversie van de S-Klasse (W116) kwam als een schok, precies twee jaar na de petroleumcrisis van 1973. De constructeur geloofde destijds meer dan ooit in betere tijden en noemde deze nieuwe creatie zelfs "de beste auto ter wereld". Dit model was destijds een van de snelste berlines op de markt en het was één van de weinige modellen die op de Autobahn het hoofd kon bieden aan een handvol sportwagens.

De 6.9 versie werd binnen de kortste keren een "must" voor de zichzelf respecterende zakenman, maar was ook het vervoermiddel bij uitstek voor sterren en de 'happy few' die het zich konden veroorloven. Vandaag zorgt vooral het beperkte productieaantal (7.380 gebouwde exemplaren) ervoor dat dit een erg gegeerde klassieker is bij verzamelaars.

Het belangrijkste element van dit model is de motor. De aandrijflijn is een paradepaardje voor de Duitse industrie en de basis ervan kwam van de mythische Mercedes-Benz 600 (W 100). Hij leverde niet alleen 286 pk, maar de V8 bood tevens 550 Nm koppel. Dit topmodel haalde bovendien een maximumsnelheid van 225 km/u en accelereerde in 7,4 seconden van 0 tot 100 km/u, wat destijds ronduit opmerkelijke prestaties waren voor een berline van ruim 2 ton.

De soepele en vooral duurzame motor had - voor die tijd - bijzonder grote onderhoudsintervallen, want hij had pas na 15.000 km een oliewissel nodig. De automatische drietrapsversnellingsbak kwam van de 4,5 liter modellen maar werd aangepast aan het hoge motorkoppel van het '6,9' blok. Ook het verbruik was navenant, want hij slikte bij een constante snelheid van 110 km/u gemiddeld 16 liter per 100 km.(Belga)

De lancering van deze topversie van de S-Klasse (W116) kwam als een schok, precies twee jaar na de petroleumcrisis van 1973. De constructeur geloofde destijds meer dan ooit in betere tijden en noemde deze nieuwe creatie zelfs "de beste auto ter wereld". Dit model was destijds een van de snelste berlines op de markt en het was één van de weinige modellen die op de Autobahn het hoofd kon bieden aan een handvol sportwagens. De 6.9 versie werd binnen de kortste keren een "must" voor de zichzelf respecterende zakenman, maar was ook het vervoermiddel bij uitstek voor sterren en de 'happy few' die het zich konden veroorloven. Vandaag zorgt vooral het beperkte productieaantal (7.380 gebouwde exemplaren) ervoor dat dit een erg gegeerde klassieker is bij verzamelaars. Het belangrijkste element van dit model is de motor. De aandrijflijn is een paradepaardje voor de Duitse industrie en de basis ervan kwam van de mythische Mercedes-Benz 600 (W 100). Hij leverde niet alleen 286 pk, maar de V8 bood tevens 550 Nm koppel. Dit topmodel haalde bovendien een maximumsnelheid van 225 km/u en accelereerde in 7,4 seconden van 0 tot 100 km/u, wat destijds ronduit opmerkelijke prestaties waren voor een berline van ruim 2 ton.De soepele en vooral duurzame motor had - voor die tijd - bijzonder grote onderhoudsintervallen, want hij had pas na 15.000 km een oliewissel nodig. De automatische drietrapsversnellingsbak kwam van de 4,5 liter modellen maar werd aangepast aan het hoge motorkoppel van het '6,9' blok. Ook het verbruik was navenant, want hij slikte bij een constante snelheid van 110 km/u gemiddeld 16 liter per 100 km.(Belga)