De ontwikkeling van de Mercedes-AMG Project One gaat een nieuwe fase in. Op de testterreinen van het merk wordt de 1.000 pk sterke hybride aandrijflijn van de hypercar verder op de proef gesteld, vooraleer de productie van start kan gaan.

Naast het dynamische testprogramma en het finetunen van de rijeigenschappen van de auto is het ontwikkelingswerk ook gericht op de actieve aerodynamica. Het complexe samenspel tussen de verschillende actieve componenten - zoals de lamellen, de luchtopeningen in de spatborden aan de voorzijde of de grote achterspoiler - moet nu ook buiten de windtunnel zijn effectiviteit bewijzen op het gebied van het maximaliseren van de uitzonderlijke zijwaartse dynamiek van de auto.

Het doel om met de Project One een nieuw niveau van rijdynamiek en prestaties voor een straatauto te bereiken, en daarmee een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de auto te zetten, komt voor Mercedes-AMG dus geleidelijk aan dichterbij. Het aanpassen van een complete Formule 1-aandrijflijn voor een hypercar met straatgoedkeuring - die niet alleen een indrukwekkende rijdynamiek moet bieden, maar ook perfect moet presteren in de praktijk van alledag en in staat moet zijn om in volledig elektrische modus te rijden - vormde een enorme uitdaging. In veel opzichten, zoals het geluidsniveau, waagde het ontwikkelingsteam zich met dit project op onbekend terrein en werkte het met grote vasthoudendheid en een uitzonderlijke technische expertise aan oplossingen die tot productierijpheid konden worden doorontwikkeld.

Parallel aan de omvangrijke dynamische tests die met de projectvoertuigen worden uitgevoerd, worden ook de bijbehorende ontwikkelingswerkzaamheden aan dit buitengewone hybridemodel van Mercedes-AMG in het hoofdkantoor van het bedrijf in Affalterbach voortgezet. De verschillende voertuigsystemen worden op de motorentestbanken en in de eigen simulator op nauwkeurige wijze getest. De volgende stap in dit omvangrijke test- en ontwikkelingsprogramma ligt al vast: de prestaties van de Project One worden binnenkort ook op de Nordschleife van de Nürburgring getest. De ultieme beproeving.(Belga)

