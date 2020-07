Mercedes heeft onlangs een Plug-in Hybrid versie van de A-Klasse gelanceerd. Omwille van de fiscaalgunstige technische fiche, zal dit ongetwijfeld een hit worden op de markt van de bedrijfswagens.

Voor deze nieuwe versie combineert Mercedes de kleine 1,33-liter motor die wordt gedeeld met Renault-Dacia en goed is voor 160 pk in combinatie met een kleine elektromotor van 100 pk. Mercedes voegt er vooral een "grote" batterij met een capaciteit van 15,6 kWh aan toe om een grote elektrische autonomie te realiseren. De batterij is overigens ruimer bemeten dan die van diverse grote hybride SUV-modellen. De hybride A-Klasse kan zuiver elektrisch tot 75 km (volgens de NEDC-standaard) waardoor het gemiddelde benzineverbruik minder dan 6 l/100 km bedraagt. Dankzij de lage CO2-uitstoot en een beperkte cilinderinhoud is de auto fiscaal interessant voor leasingklanten. De auto is overigens 100% fiscaal aftrekbaar en de gebruiker betaalt het minimum qua voordeel alle aard. In Vlaanderen betaalt de koper BIV noch verkeersbelasting. De Waalse of Brusselse klant geniet een beperkte verkeersbelasting (1,3 liter), hoewel hij toch ?1.239 BIV betaalt, wat nog redelijk is voor een motorisatie die 218 pk levert. Deze compacte Mercedes biedt stevige prestaties, maar profileert zich niet als sportieveling. Door de intelligente positionering van de batterij (onder de achterbank en onder de koffervloer) blijft de laadcapaciteit van de koffer onaangeroerd. Deze A-klasse 250e koop je vanaf 40.000 euro. (Belga)

