De C3 is wereldwijd de bestseller van het Franse automerk. Van de derde generatie werden ruim 750.000 exemplaren verkocht sinds de lancering eind 2016. Vandaag is het tijd voor een een tussentijdse facelift.

De nieuwe C3 versterkt het verschil met een nieuwe snuit die de nieuwe grille LED-koplampen gebruikt die eerder op de jongste conceptwagens werden gespot. Het merk breidt ook zijn personaliseringsmogelijkheden uit met onder meer extra kleurencombinaties, nieuwe dakstickers en aangepaste velgen, om nog maar te zwijgen van nieuwe 'sferen' binnenin. De fameuze zijdelingse Airbumps (die de deuren beschermen tegen kleine deukjes of winkelkarretjes) krijgen een nieuw design. Citroën verbetert het comfort van de inzittenden nog verder met de nieuwe generatie Advanced Comfort stoelen. De C3 is moderner en beschikt over 12 rijhulpsystemen. Onder de motorkap vinden we de bekende Euro 6-motoren: de 3-cilinder PureTech 83 en 110 op benzine en de BlueHDi 100 pk sterke diesel. De kleine Citroën blijft verkrijgbaar met de EAT6 automatische versnellingsbak in combinatie met de PureTech 110 benzinemotor. Deze gefacelifte versie zou al juni 2020 op de markt komen. (Belga)

