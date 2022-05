Meer luxe en ruimte in Bentley Bentayga EWB

In een Bentley laat je je bij voorkeur rijden. Daarvoor is de 18 cm verlengde Bentayga ‘Extended Wheelbase’ uitermate geschikt want achteraan worden de passagiers verwend met een overdosis aan luxe en comfort.

De Bentayga is de premium SUV van het Brits-Duitse prestigemerk die zijn graantje meepikt van de crossover-rage die door alle segmenten van de autosector raast. Dit voertuig blonk al uit door zijn zeer hoog niveau van verfijning, uitrusting en prestaties, maar steekt nu nog eens een tandje bij. In het topsegment van luxewagens laten veel klanten zich rijden door hun chauffeur terwijl ze achterin genieten in alle comfort en luxe.

Massagefunctie

En daarbij wordt wat extra beenruimte blijkbaar geapprecieerd. Vandaar dat de prestigemerken vaak een verlengde versie aanbieden waardoor de benen ongegeneerd gestrekt kunnen worden op de achterbank. Die trend volgt ook de Bentley Bentayga met de nieuwe EWB-variant, wat staat voor ‘Extended Wheelbase’. Dankzij 18 centimeter extra tussen de assen ontstond er voldoende ruimte om het achtercompartiment uit te rusten met individuele stoelen met de zogenaamde Airline Seat-specificaties.

Die kunnen in 22 variaties versteld worden en bieden een massagefunctie met 177 over 6 zones verdeelde drukpunten op de rug en de bips. Daarnaast is er een innovatieve airconditioning voorzien die de temperatuur en vochtigheidsgraad aan boord optimaal houdt. Kortom, een en al verwennerij aan boord van deze 5,3 meter lange Bentayga EWB die ook een meesturende achteras krijgt om voldoende wendbaarheid onderweg te behouden.

De Bentley Bentayga EWB komt eind 2022 op de markt en zal in een eerste fase worden aangedreven door de 550 pk sterke V8 4 liter biturbo.