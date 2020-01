De 98ste editie van de Brussels Motor Show, die geopend was voor het publiek van 10 tot 19 januari, sloot zondagavond weer zijn deuren. Volgens organisator Febiac hebben meer dan een half miljoen mensen de hallen van Brussels Expo bezocht.

Met de presentatie van 18 voertuigen in een wereldpremière, 10 in een Europese première en meer dan 100 in een nationale première kon het Autosalon 2020 uitpakken met een zeer mooie affiche. En dat leverde dus heel wat interesse op van het publiek dat kwam kijken naar al dat moois op twee en vier wielen, en de nieuwste technische evoluties. Want nooit zijn er zoveel vragen van automobilisten geweest als vandaag de dag. De groeiende ontwikkeling van alternatieven voor de traditionele benzine- en dieselmotoren en het ecologische bewustzijn van automobilisten die hun voetafdruk willen beperken met behoud van hun individuele mobiliteit, zijn allemaal elementen die in grote mate hebben bijgedragen tot het succes van het 98ste Auto-, Motor- en Mobiliteitssalon van Brussel.

"We hadden verschillende doelstellingen toen we de 98ste editie van het Autosalon van Brussel lanceerden", legt Pierre Lalmand, directeur van het Autosalon, uit. "De eerste was om onze bezoekers te informeren over de recente technologische ontwikkelingen in de automobielindustrie. Ik hoor van al onze exposanten dat deze beurs werd gekenmerkt door een ongekend enthousiasme en een grote interesse van het Belgische publiek voor hybride en elektrische motorisaties. Vanuit dit oogpunt kan onze eerste doelstelling als bereikt worden beschouwd."

Met meer dan een half miljoen bezoekers tijdens de tien publieksdagen was het Autosalon 2020 een groot succes in de ogen van de organisatoren. "Onze ambitie was om 500.000 bezoekers aan te trekken", gaat Pierre Lalmand verder. "Dit symbolische cijfer werd zelfs overtroffen. Een exploot dat niet mag worden onderschat, vooral omdat onze show dit jaar een dag minder lang duurde dan in 2018."

De indrukwekkende opkomst illustreert volgens Febiac ook eens te meer hoezeer het publiek gehecht is aan de fundamentele vrijheid om met kennis van zaken zijn verplaatsingen vorm te geven, zonder de bedreigingen, beperkingen en verboden die sommigen hen proberen op te leggen.(Belga)

