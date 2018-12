McLaren viert 50ste verjaardag overwinning van Bruce McLaren in Spa

McLaren wil de overwinning van Bruce McLaren met de McLaren M7A tijdens de Belgische F1 manche in Spa, precies een halve eeuw geleden, met de nodige luister vieren. De Special Operations afdeling van de Britse sportwagenfabrikant uit Woking heeft een bijzondere versie gebouwd van de McLaren 720 S coupé.

Het gaat om een erg beperkte reeks van amper drie exemplaren. De 720 S is het meest exclusieve model uit de supercar series van de fabrikant. Deze '720 S Spa 68' herken je aan het koetswerk in Papaya Orange, een kleur uit het 'bespoke'-gamma en het is precies dezelfde kleur als die van de winnende bolide in 1968. De wagen wordt verder afgewerkt met enkele specifieke logo's (onder meer op de sleutel) die verwijzen naar de overwinning van Bruce McLaren. Het was destijds de vierde F1-overwinning voor de piloot, maar het was de eerste keer dat hij dat deed aan het stuur van een wagen die hij zelf had ontwikkeld.

De McLaren 720 S Spa 68 haalt een topsnelheid van 341 km/u en is meteen bestelbaar bij McLaren Brussels. Liefhebbers moeten snel zijn, want 2 exemplaren hebben nu al een eigenaar gevonden.(Belga)