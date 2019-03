McLaren Senna GTR is productieklaar

Opmerkelijk is dat McLaren plant 75 exemplaren van de Senna GTR te produceren tegen een tarief van £1,1 miljoen (of ?1,25 miljoen) het stuk, exclusief belastingen, en dat deze hele voorraad reeds vooraf is verkocht. Tja, blijkbaar heeft niet iedereen evenveel last van de crisis. De gelukkige, gefortuneerde eigenaars krijgen binnenkort hun bolides in handen, want de productie gaat weldra van start.

Dat betekent ook dat de finale specificaties van de Senna GTR intussen bekend zijn. De gelauwerde 4.0 liter V8-biturbo produceert in deze bolide 825 pk en 800 Nm en moet 1.188 kilogram in beweging brengen. Dat betekent dat de pk-gewichtsverhouding van de Senna GTR op 694 pk per ton uitkomt. Verder werd ook stevig werk gemaakt van de stroomlijn die een aangepaste diffusor en een dito achtervleugel met grotere afmetingen kreeg en tot 1 ton neerwaartse druk kan produceren. Daarmee kleeft de Senna GTR ook bij hoge snelheden aan het asfalt en krijgt hij in de bochten daarbij nog eens de hulp van de klevende Pirelli-slicks om op koers te blijven. Uiteraard is ook een aangepaste reminstallatie voorzien om deze razendsnelle McLaren weer veilig tot stilstand te brengen. Kortom, dit is de ultieme GT! (Belga)