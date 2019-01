McLaren onthult 600LT Spider

Het zat er aan te komen dat ook de 600LT zijn cabrioversie zou krijgen. Wel, hier is de 600LT Spider die eveneens gebruik maakt van de bekende carbon monocoque structuur en de 3.8 V8 biturbo met 600 pk en 620 Nm. Door de aanpassingen werd de sportwagen ongeveer 50 kilogram zwaarder, maar dat heeft amper invloed op de prestaties. De 600LT Spider spurt nog steeds in 2,9 seconden van 0 tot 100 km/u en moet pas bij de kaap van 200 km/u twee tienden toegeven op de coupé. Maar nog steeds is de waarde van 8,4 seconden bijzonder indrukwekkend. Net als de top van 324 km/u trouwens.

Kortom, de McLaren 600LT Spider blijft een bijzonder indrukwekkende sportwagen die vele concurrenten het nazien zal geven. Exclusiviteit verzekerd. Dat geldt ook voor het prijskaartje van 255.000 euro. Liefhebbers (met een dikke portemonnee) moeten er wel snel bij zijn, want McLaren gaat het komende jaar slechts een beperkt aantal 600LT Spiders produceren.(Belga)