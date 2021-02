McLaren mikt op de toekomst met een nieuwe plug-in hybride sportwagen. De Artura produceert een vermogen van 680 pk, haalt een topsnelheid van 330 km/u en kan 30 km zuiver elektrisch rijden.

De 4,54 meter lange McLaren Artura staat op een gloednieuwe basis specifiek ontwikkeld voor hybride modellen. Onder het fraai gelijnde koetswerk schuilt de McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) opgetrokken uit koolstofvezel en een gewicht van amper 82 kg. Verder heeft de coupé ook een compleet nieuwe achterwielophanging, een andere elektro-hydraulische stuurinrichting en Proactive Damping Control, een actief gestuurde dempercontrole.

De McLaren Artura kan 30 km volledig elektrisch rijden © GF

De hybride aandrijving combineert een 3,0 liter twinturbo V6 van 585 pk en 585 Nm met een 95 pk en 225 Nm krachtige elektromotor, wat een vermogen van 680 pk en 720 Nm oplevert dat via een nieuwe achttrapsautomaat met dubbele koppeling naar de achterwielen gaat.

De prestaties van de 1.498 kg wegende Artura zijn niet min: exact 3 seconden van 0 tot 100 km/u, na 8,3 seconden wordt de kaap van 200 km/u bereikt en de topsnelheid is elektronisch begrensd op 330 km/u. Aangezien deze McLaren een echte hybride is, kan hij ook zo'n 30 kilometer volledig elektrisch afleggen tot een maximumsnelheid van 120 km/u. Het accupakket van 7,4 kWh kan in 2,5 uur weer tot 80% bijgeladen worden.

Ook het interieur kreeg een nieuwe styling © GF

Als naar goede McLaren-gewoonte draaien de portieren schuin naar boven open. Een blik aan boord maakt duidelijk dat het interieur van de tweezitter mee evolueerde met een meer ergonomische opstelling van het infotainmentsysteem, dat later ook Over-The-Air-updates (OTA) mogelijk zal maken.

Dan rest er nog een belangrijke vraag: hoeveel kost deze prachtige hybride supercar? De Belgische prijzen zijn nog niet bekend, maar in het Verenigd Koninkrijk waar McLaren gevestigd is, zal de Artura voor 182.500 pond van de hand gaan. Omgerekend is dat een goede 210.00 euro.

De 4,54 meter lange McLaren Artura staat op een gloednieuwe basis specifiek ontwikkeld voor hybride modellen. Onder het fraai gelijnde koetswerk schuilt de McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) opgetrokken uit koolstofvezel en een gewicht van amper 82 kg. Verder heeft de coupé ook een compleet nieuwe achterwielophanging, een andere elektro-hydraulische stuurinrichting en Proactive Damping Control, een actief gestuurde dempercontrole.De hybride aandrijving combineert een 3,0 liter twinturbo V6 van 585 pk en 585 Nm met een 95 pk en 225 Nm krachtige elektromotor, wat een vermogen van 680 pk en 720 Nm oplevert dat via een nieuwe achttrapsautomaat met dubbele koppeling naar de achterwielen gaat. De prestaties van de 1.498 kg wegende Artura zijn niet min: exact 3 seconden van 0 tot 100 km/u, na 8,3 seconden wordt de kaap van 200 km/u bereikt en de topsnelheid is elektronisch begrensd op 330 km/u. Aangezien deze McLaren een echte hybride is, kan hij ook zo'n 30 kilometer volledig elektrisch afleggen tot een maximumsnelheid van 120 km/u. Het accupakket van 7,4 kWh kan in 2,5 uur weer tot 80% bijgeladen worden.Als naar goede McLaren-gewoonte draaien de portieren schuin naar boven open. Een blik aan boord maakt duidelijk dat het interieur van de tweezitter mee evolueerde met een meer ergonomische opstelling van het infotainmentsysteem, dat later ook Over-The-Air-updates (OTA) mogelijk zal maken.Dan rest er nog een belangrijke vraag: hoeveel kost deze prachtige hybride supercar? De Belgische prijzen zijn nog niet bekend, maar in het Verenigd Koninkrijk waar McLaren gevestigd is, zal de Artura voor 182.500 pond van de hand gaan. Omgerekend is dat een goede 210.00 euro.