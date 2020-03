Het MBUX multimediasysteem van Mercedes breidt zijn functies verder uit en gaat ook vlotter en informeler communiceren met de gebruikers.

Dit 'Mercedes-Benz User Experience' multimediasysteem, kortweg MBUX, brengt met nieuwe diensten een aanvulling op het reeds bestaande aanbod aan entertainment- en assistentiefuncties onderweg. Dit systeem heeft een gebruiksvriendelijke stemassistent, een intuïtieve touchscreenbediening van het mediadisplay en een navigatiedisplay dat gebruik maakt van augmented reality-technologie tijdens actieve navigatie waarbij videobeelden van de omgeving van het voertuig worden aangevuld met nuttige navigatie-informatie.

Voortaan zal MBUX de bestuurder en de passagiers aanspreken in een meer vertrouwde en informele vorm in plaats van de nu meer formele. Mercedes wil hiermee als persoonlijke assistent de 'emotionele band' tussen de klant en hun wagen verder versterken.

Speciaal voor skiërs integreert Mercedes een nieuwe optie in het MBUX-infotainmentsysteem, waarmee het weerbericht voor specifieke regio's kan worden uitgelezen met bijvoorbeeld de oproep "Hey Mercedes, hoe is de sneeuw in Samnaun?". Hieronder vallen de sneeuwberichten voor populaire skigebieden zoals Samnaun. Het systeem toont en vertelt details over sneeuwhoogten op de berg en beneden in de vallei, en verstrekt bijvoorbeeld details over hoeveel liften er zijn en hoeveel daarvan momenteel in gebruik zijn.

Verder kan MBUX ook een persoonlijke horoscoop voorlezen of als quizmaster fungeren om passagiers te vermaken met een geo-quiz over de hoofdsteden van de wereld. Zo helpt MBUX mee om de reis in een Mercedes nog aangenamer te maken.(Belga)

Dit 'Mercedes-Benz User Experience' multimediasysteem, kortweg MBUX, brengt met nieuwe diensten een aanvulling op het reeds bestaande aanbod aan entertainment- en assistentiefuncties onderweg. Dit systeem heeft een gebruiksvriendelijke stemassistent, een intuïtieve touchscreenbediening van het mediadisplay en een navigatiedisplay dat gebruik maakt van augmented reality-technologie tijdens actieve navigatie waarbij videobeelden van de omgeving van het voertuig worden aangevuld met nuttige navigatie-informatie.Voortaan zal MBUX de bestuurder en de passagiers aanspreken in een meer vertrouwde en informele vorm in plaats van de nu meer formele. Mercedes wil hiermee als persoonlijke assistent de 'emotionele band' tussen de klant en hun wagen verder versterken.Speciaal voor skiërs integreert Mercedes een nieuwe optie in het MBUX-infotainmentsysteem, waarmee het weerbericht voor specifieke regio's kan worden uitgelezen met bijvoorbeeld de oproep "Hey Mercedes, hoe is de sneeuw in Samnaun?". Hieronder vallen de sneeuwberichten voor populaire skigebieden zoals Samnaun. Het systeem toont en vertelt details over sneeuwhoogten op de berg en beneden in de vallei, en verstrekt bijvoorbeeld details over hoeveel liften er zijn en hoeveel daarvan momenteel in gebruik zijn.Verder kan MBUX ook een persoonlijke horoscoop voorlezen of als quizmaster fungeren om passagiers te vermaken met een geo-quiz over de hoofdsteden van de wereld. Zo helpt MBUX mee om de reis in een Mercedes nog aangenamer te maken.(Belga)