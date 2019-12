Mazda pakt uit met twee belangrijke nieuwigheden op het Autosalon van Brussel: de 100% elektrische MX-30 en de gefacelifte 2.

De Mazda MX-30 werd al onthuld op het Autosalon van Tokio en beleeft in januari zijn Europese première in Brussel. Deze SUV is het eerste volledig elektrische model van het Japanse merk. De mooi gelijnde SUV haalt zijn energie uit een batterij van 35,5 kWh die een rijbereik van een goede 200 km in reële omstandigheden toelaat. Dat is zeker geen uitzonderlijke actieradius, maar volgens Mazda volstaat dat ruimschoots voor de meeste gebruikers. Een iets kleinere batterij is namelijk ook lichter en goedkoper, wat tot uiting komt in de lanceringprijs van 34.590 euro voor de compleet uitgeruste "First Edition".

Een andere blikvanger op de Mazda-stand in Paleis 6 is de 2 (modeljaar 2020), die zowel op esthetisch als motorisch vlak werd aangepast. Hij werd ook stiller en comfortabeler en kreeg verbeterde stoelen. En dankzij het M Hybrid-systeem daalde de CO2-uitstoot (WLTP) van de handgeschakelde versie naar 122 g/km.(Belga)