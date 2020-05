Mazda heeft een echte coupétraditie, want de allereerste personenwagen van het merk was een coupé: de R360 die in 1960 op de markt kwam.

De Japanse autobouwer vestigt al sinds zijn beginjaren nieuwe normen voor coupés. De praktische en betaalbare tweedeurs Mazda R360 met een lengte van 2,96 meter zag er niet alleen stijlvol uit, maar bood dankzij het laagste gewicht in zijn klasse ook heel wat rijplezier. Die geslaagde mix maakte hem tot een instant bestseller: reeds in het jaar van zijn lancering (1960) behaalde hij een marktaandeel van 65 procent in het ontluikende 'kei car'-segment van Japanse microauto's en van 15 procent in de totale Japanse automarkt. De Mazda Carol P360 coupé, die een langere wielbasis combineerde met een viercilindermotor, vervoegde het gamma in 1962, met een vergelijkbaar succes.

Later volgden nog heel wat andere Mazda coupés. Denk maar aan de Cosmo Sport/110S, die voor het eerst werd voorgesteld op het autosalon van Tokio 1964 en in 1967 op de markt kwam als 's werelds eerste productiemodel aangedreven door een wankelmotor met dubbele rotor. Of de Luce R130 Coupé, die in 1969 werd geïntroduceerd en Mazda's enige voorwielaangedreven model met wankelmotor was, dat werd ontworpen door Giorgetto Giugiaro van Bertone. En dan is er natuurlijk de iconische reeks RX-3, RX-4, RX-5, RX-7 en RX-8.(Belga)

De Japanse autobouwer vestigt al sinds zijn beginjaren nieuwe normen voor coupés. De praktische en betaalbare tweedeurs Mazda R360 met een lengte van 2,96 meter zag er niet alleen stijlvol uit, maar bood dankzij het laagste gewicht in zijn klasse ook heel wat rijplezier. Die geslaagde mix maakte hem tot een instant bestseller: reeds in het jaar van zijn lancering (1960) behaalde hij een marktaandeel van 65 procent in het ontluikende 'kei car'-segment van Japanse microauto's en van 15 procent in de totale Japanse automarkt. De Mazda Carol P360 coupé, die een langere wielbasis combineerde met een viercilindermotor, vervoegde het gamma in 1962, met een vergelijkbaar succes.Later volgden nog heel wat andere Mazda coupés. Denk maar aan de Cosmo Sport/110S, die voor het eerst werd voorgesteld op het autosalon van Tokio 1964 en in 1967 op de markt kwam als 's werelds eerste productiemodel aangedreven door een wankelmotor met dubbele rotor. Of de Luce R130 Coupé, die in 1969 werd geïntroduceerd en Mazda's enige voorwielaangedreven model met wankelmotor was, dat werd ontworpen door Giorgetto Giugiaro van Bertone. En dan is er natuurlijk de iconische reeks RX-3, RX-4, RX-5, RX-7 en RX-8.(Belga)