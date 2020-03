De R360 was de eerste toerismewagen van Mazda die nu 60 jaar geleden werd voorgesteld. Dit was een zogenaamde "kei car", een ultracompacte auto die in Japan belangrijke fiscale voordelen geniet.

De R360 was op slag populaire dankzij zijn stijlvolle look, zijn lichte ontwerp met een gewicht van slechts 380 kilogram, zijn rijplezier en zijn betaalbare prijs. Hij toonde zich bovendien efficiënter dankzij zijn viertaktmotor, die stiller, schoner, zuiniger, duurzamer en gebruiksvriendelijker was dan de tweetaktmotoren van zijn concurrenten. De V-twin van 360 cc leverde 16 pk en zijn topsnelheid bedroeg 90 km/u.

Hoewel hij buiten Japan weinig bekendheid genoot, was hij in zijn thuisland een regelrechte hit. Op de dag van zijn lancering in mei 1960 verkocht Mazda maar liefst 4.500 stuks van de auto en tegen het einde van datzelfde jaar had de R360 bijna twee derden van het bloeiende 'kei car'-segment in handen, alsook meer dan 15 procent van de hele Japanse automarkt.

De R360 vormde dan ook een waar keerpunt voor Toyo Kogyo, zoals Mazda Motor Corporation in die tijd heette. Voor de vrachtwagenconstructeur begon een nieuw tijdperk als constructeur van onconventionele auto's.(Belga)

