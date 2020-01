Mazda bestaat dit jaar een eeuw en het merk begon 100 jaar geleden als kurkproducent, vanaf 1921 zou het bedrijf worden omgevormd tot een producent van machines en van daar was de stap naar autoconstructeur relatief klein.

In 1931 werd het eerste voertuig geproduceerd en dat was een bestelwagen met drie wielen. Deze Mazda Go werd op de thuismarkt erg populair en werd continu verbeterd. Medio jaren veertig was het opmerkelijk hoe snel Mazda opveerde na het bombardement van Hiroshima. Amper enkele maanden later kwam de productie weer op gang. Tot de jaren zestig bleef de klemtoon op bedrijfswagens liggen en pas in 1960 werd de eerste personenwagen gelanceerd, de R360. Het was een compacte 'kei-car' (een segment van kleine en lichte Japanse autootjes die om die reden fiscale voordelen genieten in Japan, nvdr.) die de voorbode was van het gamma dat we vandaag kennen. Door de jaren heen koos Mazda voor opmerkelijke technische oplossingen zoals de Wankelmotor die in tal van sportieve RX-modellen zou worden gebruikt. Met dit motortype won Mazda bovendien als eerste Aziatische constructeur de 24 Uren van Le Mans (1991). In 1989 zou Mazda andermaal geschiedenis schrijven met de lancering van de MX-5, een compacte roadster met achterwielaandrijving die het verloren gewaande segment van de Britse roadsters (zoals de MG B) nieuw leven in blies. De MX-5 van de eerste generatie is vandaag een gezochte klassieker en de actuele versie van de MX-5 valt in de smaak bij puristen omwille van de lichtgewicht aanpak die dit compacte sportwagentje dynamisch en vooral betaalbaar maakt. Op dit ogenblik zet de constructeur vooral in op zuinige atmosferische benzinemotoren die in dynamisch sturende modellen worden gemonteerd. Nog dit jaar wil Mazda ook een elektrisch voertuig (MX-30) aan het gamma toevoegen en er volgt ook een versie met range extender die wordt aangedreven door een ¿ wankelmotor. (Belga)

