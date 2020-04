Mazda Belux en Dockx Rental slaan de handen in elkaar om de zorgverstrekkers in deze tijden van de corona-pandemie een handje te helpen bij transportproblemen naar het werk.

Zo worden een 15-tal poolwagens gratis aangeboden om het personeel uit de zorgsector een logistieke ondersteuning te bieden en hen te helpen om veilig en efficiënt hun verplaatsingen van en naar het werk te doen in deze moeilijke tijden. De wagens (Mazda 3 en CX-30) werden geleverd aan Dockx Rental, waar ze geboekt en afgehaald kunnen worden. Dit kan door contact op te nemen met Mattias Kuypers op het e-mail adres sales@dockx-rental.be . Meer informatie vind je ook op de website www.zorgauto.be, waar je kan doorklikken op het logo van Dockx Rental of Mazda Motor Belux. Ondertussen werd de eerste Mazda CX-30 opgepikt door Julie, 4de jaar stagiaire verpleegkundige in een psychiatrische instelling voor kinderen: "Omdat ik afhankelijk ben van het openbaar vervoer, ben ik heel erg blij dat Mazda mij een duwtje in de rug geeft in deze ongeziene periode." Overigens zal Julie de CX-30 delen met haar moeder Marijke, die ook als verpleegkundige werkt in een woonzorgcentrum. De appel valt niet ver van de boom. (Belga)

