Naar aanleiding van zijn 100ste verjaardag kreeg het museum van Mazda in Hiroshima een grondige update . De expositieruimte opent op 23 mei opnieuw.

De architecten kozen voor een monotoon kleurschema in combinatie met een warme verlichting en houten wanden die perfect aansluiten bij de strakke maar gezellige interieurvormgeving die Mazda ook in zijn voertuigen heeft geïntroduceerd. De bezoekers van het museum worden via tal van interactieve schermen geïnformeerd.

In totaal zijn er tien verschillende expositiezones voorzien, waar naast de klassieke modellen en technologieën ook Mazda's toekomstvisie te zien is. In die zin vormt het museum niet alleen een retrospectieve van de voorbije honderd jaar Mazda-technologie, maar ook en vooral een vooruitblik op wat de volgende decennia kan brengen op vlak van (auto)mobiliteit.

Steeds meer constructeurs hechten veel belang aan een museum waar het verleden van hun merk tot leven komt. De toekomst kan je immers het best inschatten door het verleden te kennen. Het klassieke museumconcept als stoffige opslagruimte waar voertuigen naast elkaar staan, is duidelijk voorbij. Vandaag worden vermaarde architecten ingehuurd om futuristische expositieruimtes te ontwerpen waar de highlights van een merk thematisch aan bod komen.

Merkgebonden automusea worden daarom meer een visitekaartje. Jammer genoeg staat dus dat Mazda-museum in het Japanse hoofdkwartier in Hiroshima. Wie dat net iets te ver vindt, kan het museum ook virtueel online bezoeken.

De architecten kozen voor een monotoon kleurschema in combinatie met een warme verlichting en houten wanden die perfect aansluiten bij de strakke maar gezellige interieurvormgeving die Mazda ook in zijn voertuigen heeft geïntroduceerd. De bezoekers van het museum worden via tal van interactieve schermen geïnformeerd. In totaal zijn er tien verschillende expositiezones voorzien, waar naast de klassieke modellen en technologieën ook Mazda's toekomstvisie te zien is. In die zin vormt het museum niet alleen een retrospectieve van de voorbije honderd jaar Mazda-technologie, maar ook en vooral een vooruitblik op wat de volgende decennia kan brengen op vlak van (auto)mobiliteit.Steeds meer constructeurs hechten veel belang aan een museum waar het verleden van hun merk tot leven komt. De toekomst kan je immers het best inschatten door het verleden te kennen. Het klassieke museumconcept als stoffige opslagruimte waar voertuigen naast elkaar staan, is duidelijk voorbij. Vandaag worden vermaarde architecten ingehuurd om futuristische expositieruimtes te ontwerpen waar de highlights van een merk thematisch aan bod komen. Merkgebonden automusea worden daarom meer een visitekaartje. Jammer genoeg staat dus dat Mazda-museum in het Japanse hoofdkwartier in Hiroshima. Wie dat net iets te ver vindt, kan het museum ook virtueel online bezoeken.