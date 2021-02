De Japanse constructeur Mazda verkocht voorbije maand 6 procent meer wagens dan in januari 2020.

'Ondanks het feit dat er geen autosalon was dit jaar, verkocht Mazda Belux toch 6 procent meer wagens in januari 2021 dan in januari 2020. De combinatie van onze virtuele showroom met live chatsessies en de fysieke showroom bij de dealers, bleek een efficiënt alternatief om klanten te bereiken en te overtuigen', meldt een glunderende Peter Gemoets, de PR-verantwoordelijke van Mazda in België.

Geen autosalon, in combinatie met de covid 19-situatie: niemand durfde voorspellen wat de impact hiervan zou zijn op het koopgedrag van de Belg. Mazda Belux lanceerde een virtuele showroom en engageerde net als op een fysiek salon informanten, die via chatsessies geïnteresseerden meer uitleg konden geven over de modellen, basisoffertes opstellen en de potentiële klanten begeleiden naar een testrit en een contact met de dealer, die overigens volledig coronaproof en grotendeels op afspraak werken. In totaal vonden er sinds 9 januari al ongeveer 1.000 chatsessies plaats. Overigens blijven deze chatsessies op de website van het merk tot eind februari doorlopen, vanaf 16 uur in de week en gedurende de weekends. De saloncondities werden ook verlengd tot eind februari.

'Op die manier gewapend werd er toch een ambitieus objectief opgesteld, maar zelfs dat werd met 12 procent overschreden. In totaal werden er in de maand januari 1.333 bestelbonnen getekend, wat dus zelfs 6 procent meer is dan in de salonmaand januari van vorig jaar. Wat betreft aantal inschrijvingen in de maand januari zien wij dat de markt een stuk achterloopt op januari van vorig jaar, maar ook op dat vlak is er goed nieuws, want we noteren dat het marktaandeel van Mazda met 18 procent toeneemt tot 1,55 procent', voegt Peter Gemoets er aan toe.

