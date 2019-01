Mazda MX-5 30th Anniversary Edition

De eerste generatie MX-5 werd voor het eerst aan het grote publiek getoond in 1989 en dat was op het salon van Chicago. Om deze 30ste verjaardag te vieren, komt er een bijzondere versie naar aanleiding daarvan. Op die manier wil Mazda alle klanten overal ter wereld bedanken want zij hebben dit model gedurende de voorbije decennia tot een succes gemaakt. Het is inmiddels ook de best verkochte cabrio ter wereld, want inmiddels werden ruim 1 miljoen exemplaren verkocht, waarvan 350.000 in Europa.

De MX-5 staat symbool voor een auto die voornamelijk rijplezier biedt en hij kon wereldwijd rekenen op heel wat liefhebbers, van IJsland tot Italië. Deze "30th Anniversary Edition" is gebaseerd op de huidige MX-5 die in 2014 op de markt is gekomen. Van dit model werden eerder al verschillende speciale edities gecommercialiseerd.(Belga)