Mazda MX-30 vernieuwt

Mazda brengt een kleine update van de volledig elektrische MX-30. Uiterlijk blijft alles bij het oude, de wagen wordt ruimer inzetbaar door de oplaadmodi te optimaliseren.

De MX-30 is een buitenbeentje in het segment van de compacte SUV-modellen met elektrische aandrijving, Mazda gelooft immers in een elektrische auto met een kleine batterijcapaciteit en een beperkte actieradius van ongeveer 200 km. Die aanpak biedt voordelen want de auto is – in vergelijking met zijn concurrenten – goedkoper met een prijs vanaf 33.000 euro.

Door de batterijcapaciteit te beperken, daalt ook het gewicht én het verbruik, wat het rijgedrag verbetert en de gebruikskost drukt. Feit blijft echter dat een auto met een beperkte autonomie voor vele gezinnen slechts inzetbaar is als tweede wagen en daarvoor is hij dan weer prijzig. De grootste kritiek bij de lancering eertijds, waren de beperkte oplaadmogelijkheden. Vooral de éénfasige AC-lader verteerde slechts 6,6 kW, waardoor thuisladen of via een openbare laadpaal traag verliep.

Mazda monteert voortaan een driefasige AC-lader met een vermogen van 11 kW, wat het (thuis)laden veel efficiënter maakt. In één moeite werd ook het vermogen van de DC snellader opgetrokken van 40 naar 50 kW. Verder krijgt de wagen een specifiek motorgeluid dat via het audiosysteem wordt gegenereerd. Tot slot komen er bijkomende interieurkleuren en bestaan er tevens mogelijkheden voor meerkleurige kleurschema’s binnenin.