De eerste elektrische Mazda, MX-30, komt in september bij ons op de markt en zal minstens 33.490 euro kosten.

Mazda Belux heeft de technische gegevens en alle prijzen bekend gemaakt van de volledig elektrische MX-30 die in september van dit jaar op de markt komt. De basisuitvoering, Skymove, zal 33.490 euro kosten en standaard over een vrij complete uitrusting beschikken.

De Mazda MX-30 is voorzien van lithium-ion batterijen met een capaciteit van 35,5 kWh, wat volstaat voor een autonomie van 200 km (262 km in de stad). Dat is een bewuste keuze. Niet alleen volstaat een dergelijk rijbereik in de meeste gevallen, zeker wanneer de auto als tweede wagen in een gezin wordt gebruikt, maar grotere batterijen maken de auto een pak duurder (waarbij je bijvoorbeeld zou moeten besparen op uitrusting en afwerking), zwaarder (wat een negatieve impact heeft op het rijgevoel) en zijn zowel qua productie als recyclage niet echt milieuvriendelijk. Hiermee kiest Mazda duidelijk voor een andere aanpak dan de meeste van zijn concurrenten, die vooral inzetten op een zo groot mogelijk rijbereik.(Belga)

