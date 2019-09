De baanbrekende benzinemotor met gedeeltelijke zelfontbranding die de Japanse autoconstructeur Mazda ontwikkeld heeft, zijn zogenaamde Skyactiv-X, is in België gelanceerd. De motor combineert de voordelen van een benzinemotor met die van een diesel. Mazda maakt zich sterk dat het gebruik van een gecontroleerde compressieontsteking resulteert in "een indrukwekkende verbetering van diverse prestatiefactoren".

Zo combineert de cross-overmotor volgens Mazda het vermogen bij hoge toerentallen en de schonere uitlaatgassen van een benzinemotor met de betere respons bij lagere toerentallen en het lagere verbruik van een dieselmotor. De motor werkt op een zeer arm lucht-benzinemengsel (veel lucht, weinig benzine). Ten opzichte van een traditionele benzinemotor, bevat het mengsel twee tot drie keer minder benzine, met als gevolg dus een lager verbruik, schonere emissies en meer vermogen. Mazda is de enige autobouwer die zich aan de motortechnologie waagt. De moeilijkheid bij deze motortechnologie is immers dat de verbranding moeilijk te controleren is. Hoewel Mazda volgend jaar ook met een elektrisch model komt, geeft de autobouwer wel aan dat elektrische voertuigen "onterecht een nuluitstoot krijgen". "Bij een 'bron-tot-wiel'-berekening kan de gemiddelde CO2-uitstoot van een elektrische wagen in bepaalde regio's dicht aanleunen bij die van een conventionele wagen, naargelang de energiemix die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken", klinkt het. De 2.0 Skyactiv-X motor is in België ondertussen te bestellen op de Mazda 3. Binnenkort is de motor ook verkrijgbaar op de nieuwe Mazda CX-30. In die laatste zal de nieuwe motortechnologie ongeveer 1.500 euro meer kosten ten opzichte van een traditionele benzinemotor.(Belga)