Mazda komt vanaf 2020 met elektrische modellen

Vandaag levert Mazda relatief grote benzinemotoren, in plaats van kleine turboversies zoals de concurrentie. Intelligente technologie met een aangepaste compressieverhouding en een bijzondere inspuit- en ontstekingstechnologie maken dat deze grotere motoren even zuinig zijn als de geblazen kleine driecilindertjes.

Vanaf volgend jaar moet een Skyactiv-X benzinemotor met gedeeltelijke zelfontbranding (vergelijkbaar met de werking van een dieselmotor) een nog zuiniger alternatief bieden. Binnen twee jaar volgt zoals gezegd een eerste elektrisch aangedreven model. Dat wordt een compacte wagen met een klassieke elektrische aandrijving (elektromotor + batterij).

In één moeite wordt ook een versie met een range extender toegevoegd. Dat is een kleine benzinemotor die stroom levert als de batterij leeg raakt. Die range extender wordt overigens een wankelmotor die zuiniger zal zijn dat de exemplaren die tot nog toe werden gebruikt in sportieve Mazda-modellen zoals de RX-8. Omdat de rotor aan een constant toerental kan draaien, is hij veel zuiniger. Bovendien is deze krachtbron veel lichter dan een klassieke verbrandingsmotor en daarom uitermate geschikt als aanvulling op de elektrische aandrijving.(Belga)