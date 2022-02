Mazda breidt zijn gamma verder uit met een nieuw topmodel. Dat wordt de CX-60, ook de eerste wagen van het Japanse merk met een plug-in hybride aandrijving.

Deze nieuwe Mazda CX-60 wordt pas begin maart onthuld, maar intussen liet het Japanse merk al enkele beelden zien en zijn ook de eerste specificaties van deze SUV bekend. Op de teaser vallen vooral de forse grille en een lichtsignatuur op in de stijl van de CX-50 die al in de Verenigde Staten op de markt is.

Deze nieuwe SUV staat op het nieuwe Large Product Group platform van Mazda, dat voor het eerst in het Europese aanbod opduikt. Daarin wordt de CX-60 het nieuwe topmodel, dat zich boven de CX-5 zal positioneren. Wellicht heeft de CX-60 een klassieke indeling met vijf zitplaatsen. Later komt er nog een grotere CX-80 aan met een derde zetelrij die plaats kan bieden aan zeven inzittenden.

Plug-in hybride van 300 pk

Een belangrijk element op de nieuwe Mazda CX-60 is de plug-in hybride aandrijving die een vermogen van 300 pk zou hebben. Dit door de combinatie van een atmosferische 2,5 liter viercilinder benzinemotor en een elektromotor. Dit wordt een primeur in het gamma want tot nu zijn er enkel verbrandingsmotoren met een milde hybride ondersteuning of de 100% elektrische MX-30 verkrijgbaar wat de elektrificatie betreft. In het hele energietransitieverhaal dat nu op gang komt, kan zo'n hybride model een cruciale rol gaan spelen, zodat de CX-60 net op tijd komt voor Mazda.

Meer nieuws en technische specificaties volgen op 8 maart wanneer Mazda de CX-60 officieel voorstelt.

