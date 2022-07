Mazda CX-60 krijgt nieuwe diesel

Kijk eens hier: de voorstelling van een nieuwe dieselmotor. Deze 3,3 liter zescilinder krijgt een plaats in het vooronder van de Mazda CX-60 want de Japanse constructeur blijft geloven in de verbrandingsmotor.

In Europa is de elektrificatie van het wagenpark definitief ingezet met een verbod op de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren vanaf 2035. Maar elders in de wereld wordt een andere timing gehanteerd en hebben de thermische modellen nog wel een toekomst.

Vandaar dat de lancering van een nieuwe dieselmotor in de Mazda CX-60 nog niet zo gek is. Hij vormt een aanvulling op de gekende 2.5 PHEV op benzine en pakt bovendien uit met innovatieve technologie. Dit keer geen downsizing, maar wel een upsizing voor deze zelfontbrander. Het gaat namelijk om een 3,3 liter zescilinder met een 48V microhybridisatie, die 200 pk produceert in de versie met achterwielaandrijving en 254 pk met de i-Activ AWD.

Zuinig en schoon

Ondanks die aanzienlijke zuigerverplaatsing en het hoge vermogen, zouden het verbruik en de uitstoot volgens Mazda nog zeer gunstig blijven met 4,9 liter diesel per 100 km en een CO2-uitstoot van 127 g/km voor de 200 pk-versie. Voor de krachtigere variant bedragen deze waarden 5,3 l/100 km en 137 g/km.

De nieuwe Mazda CX-60 3.3 e-Skyactiv D komt begin 2023 op de markt. De prijs is nog niet bekend, maar noteer dat de 2.5 PHEV op benzine vanaf 48.890 euro van eigenaar verandert.