Mazda heeft zojuist zijn nieuwe BT-50 pick-up onthuld, die in samenwerking met Isuzu werd ontwikkeld maar qua vormtaal meteen als Mazda herkenbaar is.

De pick-up markt is wereldwijd erg belangrijk, maar toch zijn er flink wat spelers die dergelijke modellen op onze markt niet langer aanbieden (Mercedes X-klasse, Renault Alaska) en nog diverse andere zijn in ons land niet langer beschikbaar. Ook de huidige BT-50 wordt niet langer in België verkocht, maar hij is in Oceanië, Zuidoost-Azië, Midden- en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika cruciaal in de productmix. Na een carrière van negen jaar kwam er een vernieuwd model dat gebaseerd is op een Isuzu-platform en wordt aangedreven door een 3-liter dieselmotor van 190 pk. De lastezel meet 5,28 m en biedt een sleepvermogen van 3,5 ton zodat dit model geschikt is voor professionele gebruik. Naast deze utilitaire kwaliteiten maakt deze nieuwe BT-50 het verschil met het Mazda "Kodo"-design, want het elegante radiatorrooster herinnert aan de personenwagens van het merk. Mazda heeft de BT-50 ontwikkeld met de bedoeling om langere ritten aangenaam en comfortabel te maken. Helaas is dit model niet voorzien binnen de Europese gamma, tenzij Mazda Europe de strategie aanpast.(Belga)

