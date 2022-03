Mazda toonde de nieuwe CX-60, een midsize SUV-model waarmee de Japanse constructeur een echt premiumproduct wil lanceren. Het blijft niet bij marketingpraatjes, want het merk belooft een nieuw platform dat door achterwielaandrijving inzet op comfort.

Mazda doet zijn reputatie van eigenzinnige constructeur alle eer aan door technologische keuzes te maken die andere premiummerken overboord gooien. Vooral de komst van een nieuwe 3,3 liter grote zescilinder turbodieselmotor doet wenkbrauwen fronsen. Maar Mazda is niet aan zijn proefstuk toe als het gaat over speciale motorkeuzes en beweert dat er ook een atmosferische drieliter benzinemotor volgt.

Het Japanse merk doet immers aan 'rightsizing' van motoren en meent dat het 'downsizen' (lees: kleiner maken) van krachtbronnen niet altijd de beste keuze is met het oog op verbruik en emissie. Door te kiezen voor een smalle zescilinder in lijn blijft onder de kap ruimte voor een elektrische aandrijving, want deze motoren zullen geflankeerd worden door een 48 Volt mild hybride aandrijving. De ontwikkeling van deze nieuwe zescilinders bewijst dat Mazda vastberaden is om verbrandingsmotoren te ontwikkelen die vanaf 2025 conform zullen zijn aan de euro 7-emissienorm.

33 gr CO2

De CX-60 zou eind deze zomer of uiterlijk begin van de herfst in het land moeten zijn. Aanvankelijk zal hij worden gelanceerd met de 2,5 liter Skyactiv G viercilinder benzinemotor in combinatie met een plug-in hybride vierwielaandrijving. Deze versie zal een systeemvermogen van 327 pk leveren en een trekkracht van ruim 500 Nm. Dat volstaat om in 5,8 seconden van 0 tot 100 km/u te accelereren.

Dankzij een batterij met een capaciteit van 17,8 kWh zou hij tot 63 km zuiver elektrisch kunnen rijden en blijft het (WLTP) benzineverbruik beperkt tot 1,5 l/100 km, wat neerkomt op 33 gram CO2/km.

Mazda doet zijn reputatie van eigenzinnige constructeur alle eer aan door technologische keuzes te maken die andere premiummerken overboord gooien. Vooral de komst van een nieuwe 3,3 liter grote zescilinder turbodieselmotor doet wenkbrauwen fronsen. Maar Mazda is niet aan zijn proefstuk toe als het gaat over speciale motorkeuzes en beweert dat er ook een atmosferische drieliter benzinemotor volgt. Het Japanse merk doet immers aan 'rightsizing' van motoren en meent dat het 'downsizen' (lees: kleiner maken) van krachtbronnen niet altijd de beste keuze is met het oog op verbruik en emissie. Door te kiezen voor een smalle zescilinder in lijn blijft onder de kap ruimte voor een elektrische aandrijving, want deze motoren zullen geflankeerd worden door een 48 Volt mild hybride aandrijving. De ontwikkeling van deze nieuwe zescilinders bewijst dat Mazda vastberaden is om verbrandingsmotoren te ontwikkelen die vanaf 2025 conform zullen zijn aan de euro 7-emissienorm. De CX-60 zou eind deze zomer of uiterlijk begin van de herfst in het land moeten zijn. Aanvankelijk zal hij worden gelanceerd met de 2,5 liter Skyactiv G viercilinder benzinemotor in combinatie met een plug-in hybride vierwielaandrijving. Deze versie zal een systeemvermogen van 327 pk leveren en een trekkracht van ruim 500 Nm. Dat volstaat om in 5,8 seconden van 0 tot 100 km/u te accelereren. Dankzij een batterij met een capaciteit van 17,8 kWh zou hij tot 63 km zuiver elektrisch kunnen rijden en blijft het (WLTP) benzineverbruik beperkt tot 1,5 l/100 km, wat neerkomt op 33 gram CO2/km.