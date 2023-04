Mazda breidt garantie uit

Mazda geeft alle nieuwe modellen die vanaf 1 april 2023 worden verkocht, een garantieperiode van zes jaar mee. Het nieuwe programma geldt op de 28 Europese markten waar het Japanse merk actief is.

In ons land werd het garantieprogramma al vroeger uitgerold waardoor nieuw verkochte wagens sinds december 2022 van deze nieuwe voorwaarden konden genieten. Klanten krijgen een uitgebreide garantie van zes jaar of 150.000 km. In de praktijk zal wat de gebruiker het eerst bereikt, worden gehanteerd en defecte onderdelen worden vervangen of hersteld.

Ook goed om weten is dat de garantie bij de auto hoort, wat betekent dat wanneer een voertuig wordt doorverkocht, ook de tweedehandskoper aanspraak kan maken op de garantie bij een mogelijk probleem. Enkel slijtageonderdelen zoals remblokjes, een gloeilamp of een koppeling vallen niet onder deze garantie. Op de tractiebatterij van een elektrisch voertuig wordt een garantie van 8 jaar of 160.000 km gegeven en het koetswerk geniet zelfs een waarborg tegen doorroesten tot 12 jaar.

Trend

Steeds meer constructeurs bieden een langere en vaak meer uitgebreide garantie. Enerzijds willen ze de consument gemoedsrust bieden bij de aankoop van hun product. Men kan het ook zien als een manier om de stijgende prijzen voor auto’s te verantwoorden en wanneer de wagen binnen de zes jaar wordt doorverkocht, zal het de restwaarde van de auto opkrikken.

Anderzijds is het ook een beetje de vlucht vooruit, want wanneer we evolueren naar een markt waarin de consument auto’s meer gaat gebruiken (lees: huren) in plaats van bezitten staat vaak de constructeur in voor het onderhoud en het oplossen van technische problemen. Ook de Europese Commissie werkt aan een verplichting voor meer uitgebreide garanties. Er komen ook strengere normen om de herstelbaarheid (en vooral de betaalbaarheid) van consumentengoederen (waaronder auto’s) te bevorderen.