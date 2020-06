Mazda lanceert vandaag zijn eerste elektrische auto. Om EV-rijden zowel bij bedrijven als particulieren te promoten, geeft de Belgische invoerder alvast het goede voorbeeld door de eigen bedrijfsterreinen uit te rusten met oplaadpunten voor werknemers en bezoekers.

Vanaf de lancering van deze elektrische MX-30 SUV zal Mazda zijn personeel (Mazda Logistics Europe en Mazda Motor Belux) de kans geven om met dit elektrische model te gaan rijden. Om dit mogelijk te maken en om een vlotte overgang van hun verbrandingswagen naar hun elektrische MX-30 te verzekeren, installeert de invoerder tal van laadpalen op zijn eigen site. Op dit ogenblik zijn reeds 43 van de in totaal 85 oplaadpunten operationeel en er wordt ook een snellader geïnstalleerd op de bezoekers- en personeelsparking in samenwerking met energieleverancier Eneco. Voor de productie en het verbruik van energie heeft Mazda eveneens 3.696 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van haar Belgische bedrijfssite in Willebroek. Mazda gebruikt 73% van de geproduceerde elektriciteit en stuurt de overtollige energie naar het stroomnet. Tot nu toe heeft de installatie al 597 MWh geproduceerd, wat overeenkomt met ongeveer 3 miljoen kilometer in een elektrische auto. In één klap heeft Mazda ook de CO2-uitstoot met 272 ton verminderd. Naar schatting zal Mazda de CO2-uitstoot jaarlijks met 530 ton reduceren. Bovendien volstaat de totale productiecapaciteit van stroom om 330 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. (Belga)

