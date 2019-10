De TCR-serie voor toerismewagens krijgt een steeds ruimer aanbod van nieuwe bolides. Zopas onthulde Mazda de 3 TCR die in 2020 op de circuits zal verschijnen.

Misschien zal de Mazda 3 TCR nog niet meteen op de Europese omlopen te zien zijn, want dit project is een initiatief van Mazda Motorsports USA, dat de wagen onlangs onthulde in het Mazda Design Americas Centre in Irvine, California. Deze fraaie bolide zal in 2020 deelnemen aan de Amerikaanse IMSA Michelin Pilot Challenge, maar is volgens de TCR-reglementen ontwikkeld en gehomologeerd, zodat de 3 TCR ook in om het even welke TCR-serie wereldwijd kan deelnemen. Lang zal het dus niet duren vooraleer we ook aan deze kant van de oceaan een Mazda 3 TCR aan het werk zullen zien.

Voor de opbouw en de finale ontwikkeling van de Mazda 3 TCR zorgt Long Road Racing, de structuur die al verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en de commercialisatie van de Global Mazda MX-5 Cup car. De designers en technici spendeerden uiteraard heel wat uren aan de ontwikkeling van het chassis, de motor en de stroomlijn van het koetswerk. Het levert alvast een mooie verschijning op met een zeer elegant en tegelijk agressief koetswerk.

De nieuwe Mazda 3 TCR zal in de Verenigde Staten zijn debuut maken in handen van Bryan Ortiz, de kampioen in the Global Mazda MX-5 Cup 2019, die afkomstig is uit San Juan, Puerto Rico.(Belga)