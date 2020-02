Ook de Mazda 2 krijgt een opfrisbeurt met een lichte restyling, een uitgebreidere uitrusting en een hybridisering van de motoren.

De vierde generatie van de Mazda 2 kwam in 2014 op de markt en kan dus wel een kleine opfrisbeurt gebruiken, want de technologie in de autosector heeft in tussentijd een echte revolutie ondergaan. Zowel op vlak van aandrijving, veiligheid als connectiviteit.

Uiterlijk kreeg de Mazda 2 slechts een kleine retouche om wat frisser voor de dag te komen en weer te conformeren met de huidige huisstijl van het Japanse merk. Dat levert in de snuit hertekende lichtblokken, een nieuw logo en een imposantere grille op, terwijl er ook nieuwe velgdesigns beschikbaar zijn. Even belangrijk nieuws valt er onder de motorkap te melden met een hybridisering van de benzinemotoren. De 1,5 liter Skyactiv-G in de versies met 75 en 90 pk krijgt voortaan een milde hybride ondersteuning. De krachtigste variant is ook met een automaat verkrijgbaar.

Verder werd ook het aanbod van de veiligheidssystemen aangedikt met onder meer een 360°-camera, rijstrookbewaking en verkeersbordherkenning. Tegelijk werd de uitrusting uitgebreid met bijvoorbeeld connectiviteit voor Android Auto en Apple Car Play en een verwarmd stuurwiel. De vernieuwde Mazda 2 arriveert weldra bij de Belgische verdelers.(Belga)

