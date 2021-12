Toyota leent zijn hybride technologie alsmaar vaker uit aan andere Japanse automerken. Het is dus geen toeval dat de nieuwe Mazda 2 Hybrid sterk gelijkt op de Toyota Yaris omdat beide wagens dezelfde technische basis gebruiken.

Er komt volgend jaar inderdaad een nieuwe Mazda 2 aan maar dat is nog niet deze wagen. Dit wordt een ander model met een hybride aandrijving dan de huidige 2. Maar eigenlijk gaat het om een tussenoplossing in afwachting van de volledig nieuwe generatie van de Mazda 2. Dit is een zogenaamd "gerebadgete" Toyota Yaris Hybrid die enkel voorzien is van de nodige Mazda-logo's.

Hoezo? Wel, Mazda heeft nog niet echt werk gemaakt van de grondige elektrificatie van zijn gamma en kan dus enkele hybride modellen gebruiken om de CO 2 -uitstoot van zijn aanbod te verlagen. In dit plaatje past de "gecamoufleerde" Toyota Yaris Hybrid perfect. Dit is een compacte wagen uit een populair segment die met zijn hybride aandrijving slechts 87 g/km CO 2 uitstoot volgens Mazda.

De Mazda-logo's maken het verschil. © GF

Beproefde technologie

Is het erg dat de Mazda 2 Hybrid een kopie is van de Toyota Yaris? Neen. Origineel is deze aanpak natuurlijk niet. Maar eerder haalde Suzuki deze stunt al uit met de Swaze die eigenlijk een Toyota Corolla Hybrid is. Zolang je het maar weet, zeker?

In ieder geval is de gebruikte technologie al beproefd met een hybride aandrijflijn met een CVT-automaat. Die maakt gebruik van een 1.5 driecilinder benzinemotor die met de hulp van een elektromotor een systeemvermogen van 116 pk produceert.

De spurt van 0 naar 100 km/u lukt in 9,7 seconden en de topsnelheid bedraagt 175 km/h, terwijl het brandstofverbruik beperkt blijft tot 3,8 l/100 km volgens Mazda. Het merk deelde de prijs van de 2 Hybrid nog niet mee, maar wellicht zal die rond de 22.000 euro van het zustermodel liggen.

Een keurig en sober afgewerkt interieur. © GF

