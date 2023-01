Maxus Mifa 9 als ruime monovolume

Het Chinese merk Maxus breidt zijn aanbod uit met de Mifa 9, een elektrische monovolume die plaats biedt aan zeven personen en een rijbereik van 440 km garandeert.

Maxus is al even op de Belgische markt met elektrische bestelbusjes en breidt zijn gamma nu uit met elektrische personenwagens. De eerste in het rijtje is de Mifa 9. Dit is een zeer ruime monovolume die niet alleen in het oog sprint met zijn omvang, maar vooral indruk maakt zijn imposante en agressieve neuspartij. Een designelement dat vaker opduikt bij Chinese creaties en blijkbaar goed scoort op de Oosterse markten.

Nu ben je voor of tegen dit smoelwerk, maar zeker is dat deze 5,27 meter lange en 2 meter brede monovolume een zee van ruimte biedt, die je nog zelden tegenkomt. Of je zou moeten kiezen voor een echt minibusje. Er is plaats voor zeven personen verdeeld over drie zetelrijen, die achteraan aan boord komen via een schuifdeur. Zij nemen plaats in een zeer fraai en rijkelijk uitgerust interieur, waarin reizen zeker aangenaam zal verlopen.

Het fraaie interieur biedt plaats aan zeven personen.

Actieradius van 440 km

Voor de aandrijving zorgt een elektromotor van 245 pk en 350 Nm koppel, die zijn energie haalt uit een CATL-accu van 93 kWh (90 kWh netto). Daarmee raakt de Mifa 9 440 kilometer ver volgens de WLTP-cyclus. Dat is een zeer behoorlijke afstand die een veelzijdig gebruik verzekert. Laden kan tegen 11 kW met wisselstroom of aan een snellader (DC) waarvan nog geen vermogen werd bekendgemaakt.

De Maxus Mifa 9.

Meer specificaties komen er de volgende weken, wanneer de Maxus Mifa 9 aan het Belgische publiek wordt voorgesteld op het Autosalon van Brussel dat van 14 tot 22 januari 2023 plaatsvindt. Noteer al dat deze monovolume zeer veilig is, aangezien hij vijf sterren behaalde op de Euro NCAP crashtesten en dat hij op onze markt voor 68.990 euro van eigenaar zal verwisselen.