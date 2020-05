Alcomotive, de invoerder van het Chinese merk Maxus voor Benelux, Zwitserland, Nederland en Duitsland, bracht de EV80 bestelwagen al op de markt en kondigt nog twee nieuwe modellen aan in de loop van 2020.

In juni 2019 kondigde Alcomotive, een filiaal van de Belgische groep Alcopa, de start aan van de invoeractiviteiten van elektrische Maxus bedrijfsvoertuigen op de Belgische, Luxemburgse en Zwitserse markt. Maxus is een merk van de Chinese automobielgigant SAIC, die een breed gamma voertuigen (SUV's, bestelwagens en pick-ups) met zowel thermische als elektrische motorisaties aanbiedt. In een klimaat waarin de ontwikkeling van elektrische mobiliteit in Europa een hot topic is, heeft Alcomotive de kans gegrepen om ook in dit segment actief te zijn. Alcomotive richt zich vooral op de bedrijfsvoertuigenmarkt, waar het aanbod nog in de kinderschoenen staat. Met Maxus heeft het bedrijf de ambitie om bij te dragen aan de "vergroening" van bedrijfs- en gemeentelijke wagenparken aan een zeer scherp tarief, met inbegrip van 5 jaar garantie en 5 jaar pechverhelping, met bovendien 8 jaar garantie op de batterij. Het eerste Maxus-model dat op onze markt wordt gecommercialiseerd is de EV80, deze bestelwagen werd ontworpen als concurrent voor de Renault Master ZE en VW e-Crafter. "Vergeleken met zijn concurrenten, biedt de EV80 een groter rijbereik aan een prijs die tot 15% lager ligt", verklaart Alcomotive. De EV 80 biedt een maximaal laadvermogen van 950 kg en is verkrijgbaar met een lange wielbasis, een laag en middelhoog dak en als chassis-cabine. De elektromotor met permanente magneet levert 100 kW en 310 Nm en haalt zijn energie uit lithium-ion fosfaatbatterijen. Met een capaciteit van 56 kWh haalt de bestelwagen een maximaal rijbereik (afhankelijk van de uitvoering) van 192 km volgens de NEDC-normen. Aan een wisselstroom laadpunt van 6,6 kW kan je de Maxus op 8.30 uur opladen, via een snelle DC (gelijkstroom) snellader lukt dat in slechts 2 uur. De Maxus EV80 is direct leverbaar en de prijzen starten bij 49.900 euro, exclusief BTW. Vanaf september 2020 wordt het Maxus-assortiment uitgebreid met de eDeliver3. Deze compacte bestelwagen is vergelijkbaar met de Renault Kangoo ZE of de Nissan e-NV200 en krijgt een elektromotor van 85 kW en 225 Nm. Het derde Maxus-model is de Deliver9 en meteen de grootste van de klas. Hij wordt in september verwacht en zal beschikbaar zijn in de L3H2 versie, met een nuttig laadvolume van 11 m3. Deze bestelwagen zal uitgerust zijn met een Euro 6.2 2.0 dieselmotor met 163 pk en een koppel van 375Nm. De tarieven hiervan zijn nog niet bepaald. (Belga)

