Maxus Deliver 7 dieselt

Het Chinese Maxus blijft zijn gamma bestelwagens uitbreiden. Hoewel het sterk inzet op elektrisch aangedreven busjes, gaat Maxus ook klassiek aangedreven bestelwagens leveren zoals de nieuwe Deliver 7 met zuinige dieselmotor.

Maxus is een Chinees merk dat nog niet zo lang actief is op de Belgische markt en vormt een onderdeel van één van de grootste autogroepen op de Chinese markt, SAIC. Qua personenwagens zet het merk ook in op elektrische modellen met de eUNIQ 6 (een midsize SUV) en de MIFA 9 (een ruime éénvolumewagen). Maxus wil vooral een hoge omzet draaien met betaalbare bestelwagens met één gemeenschappelijke kenmerk: ze zijn allemaal verkrijgbaar als eDeliver met elektro-aandrijving.

Het professionele EV-gamma is gigantisch met een scala gaande van de compacte eDeliver 3, de eDeliver 5, over de eDeliver 7 en de eDeliver 9. Die laatste bestond al een tijdje met een diesel, maar het ICE-aanbod wordt voortaan ook naar beneden uitgebreid met de komst van de Deliver 7 met dieselmotor. Het gaat om een zuinige tweeliter turbodiesel die 148 pk en 375 Nm aan trekkracht levert. Het verbruik blijft beperkt tot 8 liter per 100 km. Dat is meer dan redelijk voor een bestelwagen met een standaardlengte van 5,37 meter en een laadvolume van 7,2 m3.

Het laadvermogen bedraagt 1.140 kg en de bestelwagen is ook geschikt om een aanhangwagen tot 2 ton te slepen. De basisversie krijgt twee deurtjes achteraan en een schuifdeur met uitschuifbaar opstapje langs de kant van de bestuurder. Deze dieselversie is enkel leverbaar in de (verlengde) L2-versie en kost inclusief BTW 36.287 euro. Je kan de wagen meteen bestellen en hij komt met een garantie van 5 jaar.