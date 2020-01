Vandaag doen de trailmotoren het erg goed, maar voor puristen zijn ze te zwaar, te krachtig en te duur geworden. Mash lanceert de X-Ride Classic, een eenvoudige endurotrail die op het Autosalon in Brussel zijn wereldpremière viert. Hij is er nog tot zondag 19 januari te zien.

Mash is een motorfietsmerk van SIMA, een Frans bedrijf dat gemotoriseerde tweewielers invoert en verdeelt. Om de kosten te drukken en om aantrekkelijke motoren aan te bieden aan een scherp tarief, laat het Franse merk de modellen in China produceren met eenvoudige maar degelijke en efficiënte componenten.

De constructeur maakt het verschil met het design en laat zich inspireren door de elementaire lijnen van klassieke motoren. SIMA neemt het Autosalon van Brussel te baat om in wereldpremière de X-Ride Classic 650 te lanceren. Dat is een minimalistische trail die herinnert aan de mythische Yamaha XT 500. Met een 650 cc ééncilinder motor is hij krachtiger en deze krachtbron wordt ook voor de Dirt 6.5 gebruikt. Op basis van die Dirt 6.5 ontwikkelt de Mash X-Ride Classic met 40 pk, wat ruim volstaat voor gebruik op landwegen.

De X-Ride Classic oogt leuk met zijn vintage brandstoftank (12,5 l), zijn dubbele uitlaat en het kleine LED-achterlichtje in combinatie met de old-school kleurstelling (goudkleurige velgen). Critici verwijten hem te veel te gemeenschappelijke elementen met de Yamaha XT500, maar deze Mash moet gezien worden als een eerbetoon aan dit type lichte, eenvoudige motor die ruim inzetbaar is. Fans van de nieuwe 'urban culture' zien dit als een bijzonder hip vervoermiddel. Deze motor komt in de lente van 2020 op de markt en zal minder dan 6000 euro kosten. (Belga)

