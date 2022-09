Maserati toont elektrische GranTurismo Folgore￼

Ook Maserati zet de elektrificatie in. Zo zal de nieuwe coupé aan de stekker hangen. De eerste beelden van deze GranTurismo Folgore zijn er.

De Maserati GranTurismo krijgt volgend jaar een opvolger en die is zo goed als productieklaar. Het Italiaanse sportwagenmerk besloot al even te teasen met een video en beelden van die nieuwe coupé. Die lijkt zeer sterk op zijn voorganger, met gelijkaardige proporties met een zeer lange neuspartij en een stoere schouderlijn. Het zijn vooral de nieuwe led-lichtblokken waardoor je de nieuwe versie meteen kan herkennen.

Op deze beelden blijkt ook de afwezigheid van een uitlaat achteraan. De nieuwe GranTurismo krijgt namelijk ook een 100 % elektrische versie, Folgore. Dat is ook voorzien voor de SUV Grecale die eveneens in 2023 wordt gelanceerd. Naast de elektrische aandrijving zal de GranTurismo ook nog altijd met potente benzinemotoren verkrijgbaar blijven.

De Maserati GranTurismo Folgore komt in 2023 op de markt.

Zeer vinnige prestaties

In een video geven designchef Klause Busse en communicatiebaas Maria Conti van Maserati al een korte introductie aan de Amerikaanse komiek en acteur Sebastian Maniscalco. Er was al uitgelekt dat de elektrische GranTurismo Folgore aangedreven zal worden via drie elektromotoren, wellicht twee op de achteras en één vooraan. Nu werd ook onthuld dat de coupé van 0 tot 100 km/u in 2,7 seconden kan sprinten en een top van 320 km/u haalt.

Het accupakket bevindt zich in de middentunnel, wat een zeer laag zwaartepunt en lage koetswerklijn toelaat. Het 800V-netwerk kan in 5 minuten weer 100 km aan rijbereik bijladen. Maar over de capaciteit van de batterij werd nog niets gezegd. Met die prestaties moet dat een kanjer van een accu zijn om een deftige actieradius te halen . Meer nieuws over de specificaties en de prijzen volgt als de lancering nadert, die in de loop van 2023 is gepland.