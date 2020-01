In het kader van de elektrificatieplannen van het gamma, is Maserati begonnen met de testfase van zijn nieuwe 100% elektrische aandrijving voor de toekomstige modellen van het Italiaanse sportwagenmerk.

Die wagens worden uitgerust met de nieuwe 100% elektrische aandrijfeenheid, die volledig gebruik maakt van Maserati-technologie en ontwikkeld werd in het nieuwe Innovation Lab in Modena. In deze experimentele fase werken de ingenieurs eveneens aan het geluid dat deze 100% elektrische motor zal kenmerken. De volgende volledig elektrische modellen zullen immers een specifieke en persoonlijke sound krijgen, die even uniek en karaktervol zal zijn als alle Maserati's die worden aangedreven door een traditionele verbrandingsmotor.

De klanten zullen dus een 100% elektrisch voertuig in handen krijgen, dat een fikse dosis rijplezier, comfort en prestaties verzekert en toch nog steeds een unieke sound zal voortbrengen. Dankzij de testsessies die in verschillende omstandigheden plaatsvonden werden belangrijke gegevens verzameld die cruciaal zullen zijn voor de finale ontwikkeling van deze gloednieuwe aandrijving, die voor de toekomstige modellen van het Maserati-gamma zijn voorzien.

De nieuwe GranTurismo en GranCabrio zullen de eerste modellen uit het aanbod worden die deze 100% elektrische aandrijving krijgen aangemeten. Deze wagens zullen in Turijn worden vervaardigd.(Belga)

