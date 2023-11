Maserati Quattroporte wordt 60

Op 30 oktober 1963 werd de Maserati Quattroporte onthuld op het Autosalon van Turijn. Intussen is de luxueuze berline aan zijn zesde generatie toe en viert zijn 60ste verjaardag.

De Maserati Quattroporte oogstte bij zijn debuut in het begin van de jaren 60 meteen veel bijval en werd een bron van inspiratie voor de volgende generaties sportwagens van het Italiaanse automerk. Nu, meer dan een halve eeuw later, zijn we zes generaties verder en werden er meer dan 75.000 exemplaren geproduceerd van deze prestigieuze berline.

De eerste generatie Quattroporte was een echte pionier, ontstaan uit de intuïtie en het lef van het Italiaanse huis. De krachtige achtcilindermotor was afgeleid van de racerij en stond in perfecte harmonie met het dynamische maar elegante design van het exterieur en interieur. In de loop der jaren positioneerde de Quattroporte zich als de ‘limousine met de spirit van een racer’, waarbij de oorspronkelijke versie een topsnelheid van ruim 230 km/u haalde. Het was een indrukwekkende auto met een geweldige uitstraling, die niet zelden in de schijnwerpers stond bij een gala of prijsuitreiking als exclusief vervoer voor de genodigden.

Werk van designmeesters

Voor de Quattroporte zette Frua de eerste lijnen uit, gevolgd door andere designmeesters als Bertone, Giugiaro, Gandini en Pininfarina tot aan het Maserati Centro Stile, de thuisbasis van de huidige generatie Quattroporte. Een familie van technici, monteurs, testrijders en ontwerpers bracht de auto’s telkens met veel passie van de tekentafel naar de weg. De Quattroporte is al lang het pronkstuk van het merk uit Modena en tegelijk hoogtepunt van de carrières van veel medewerkers.

Terwijl de tweede generatie Quattroporte een gedurfd maar minder opvallend concept was, bracht de Quattroporte III van de hand van De Tomaso weer een groot succes. Daarna volgden de modellen die deels braken met het verleden, maar toch ook trouw bleven aan de winnende formule, zoals de bekroonde generatie van 2003.

Zes generaties later, na diverse nieuwe stijlen, technische innovaties, veranderingen in de bedrijfsstructuur en talloze modellen weet de Quattroporte nog altijd zijn typische benadering van exclusiviteit te behouden.