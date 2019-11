Maserati heeft officieel een nieuwe showroom geopend in Dubai, meteen de grootste Maserati dealer ter wereld.

Met een oppervlakte van 3644 m² voldoet deze de Al Tayer Motors Maserati showroom perfect aan de nieuwste kwaliteitsnormen van het merk met de drietand. De toonzaal is zelfs vier keer groter dan de vorige showroom en werd ontworpen met het oog op een "gastvrije en luxueuze" sfeer. Het nieuwe verkooppunt telt 5 verdiepingen, waaronder 2 ondergrondse niveaus met parkeerplaatsen voor bezoekers en klanten en er is een bijzondere ruimte om de wagens aan de klanten te leveren. Men voorziet eveneens een lounge met een Italiaanse koffiebar en een ruimte voor maatwerk, met exclusieve stalen van verf, leer, hout en andere binnen- en buitenafwerkingen. Eén en ander werd ontworpen om de klant in staat te stellen zijn auto in ideale omstandigheden te configureren. De eerste verdieping is volledig gewijd aan Maserati Certified Pre-Owned tweedehandswagens. Elk voertuig in dit programma, geniet een garantie zoals een nieuwe wagen. Voor water-, airconditioning- en verlichtingssystemen gebruikte men milieuvriendelijke technologieën om de energiekost te drukken. De modernste isolatiematerialen verminderen het energieverbruik van het verwarmings- en airconditioningsysteem zodat het gebouw 'future proof' is. (Belga)