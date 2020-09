Maserati lanceert met de MC20 een nieuwe supercar en stapt in een nieuw segment waarin ze prestaties, sportiviteit en luxe combineren in de typische Maserati-stijl.

Deze MC 20 is een model waar heel wat Maserati-liefhebbers al lang op wachten. "MC" staat voor Maserati Corse en "20" voor het jaar 2020. Alle technische aspecten zijn nog niet allemaal beend, maar de Italiaanse ingenieurs willen al wel kwijt dat ze "alles in het werk hebben gesteld om de MC20 aan de top van het supercar segment te positioneren". Met eenV6-motor die 630 pk en 730 Nm levert, spurt hij in 2,9 seconden naar 100 km/u en hij haalt een topsnelheid van 325 km/u. Het is de eerste keer in 20 jaar dat Maserati andermaal een eigen motor bouwt. De MC20 is licht, want hij zet minder dan 1.500 kg op de weegschaal en biedt een vermogen/gewichtsverhouding van 2,33 kg/pk wat bijzonder concurrentieel is. Het design is zowel elegant als intimiderend, wat de Maserati een sterke persoonlijkheid geeft. De vleugeldeuren zijn niet alleen mooi, maar ook functioneel, omdat ze de instap in deze lage sportwagen vereenvoudigen. Om de aerodynamica te optimaliseren stond de MC20 ruim tweeduizend uur in de windtunnel van Dallara. Er gingen meer dan duizend computersimulaties aan vooraf. De MC20 werd ontworpen met het oog op een coupé- en cabrioletversie. Er zou ook een elektrische variante op stapel staan. De cockpit oogt sportief Italiaans en is voorzien van het nodige infotainment. De MC20 is een rasechte sportieveling en Maserati koestert ook competitieplannen. De productie zal nog voor het einde van dit jaar starten en liefhebbers van het genre kunnen hem meteen bestellen. (Belga)

