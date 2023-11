Maserati MC20 Notte voor Beckham

De supercar krijgt een beperkte reeks die een ode brengt aan nacht en duisternis in een opvallende matzwarte livrei.

Met de MC20 knoopte Maserati weer aan met zijn traditie van supercars. Deze tweezitter met vleugeldeuren en een centrale 3 liter V6-biturbomotor van 630 pk is een juweeltje dat al snel uitgroeide tot een nieuwe referentie in zijn klasse. Intussen boog ook de afdeling Fuoriserie van het merk met de drietand in het logo, die speciale series en op maat gemaakte modellen vervaardigt, zich over de GT en dat leidde tot de MC20 Notte. Dit is een speciale reeks van slechts 50 exemplaren die een ode brengt aan de nacht en de duisternis, alsook het rijke raceverleden van Maserati.

Zo werd het koetswerk gelakt in matzwart Nero Essenza en zijn accenten als het merklogo en de velgranden uitgevoerd in mat witgoud, wat voor een zeer mysterieuze en stijlvolle uitstraling zorgt. Deze stijl werd ook in het interieur doorgetrokken met sportstoelen in zwart-grijs alcantara met gele stiksels en hoofdsteunen met een specifieke Notte Editione-badge en een alcantara sportstuur met koolstofvezel inzetstukken.

De Maserati MC20 Notte werd ontwikkeld door hoofdtestrijder en huispiloot Andrea Bertolini, terwijl merkambassadeur en Maserati-liefhebber David Beckham mee de promotie verzorgt en ook een exemplaar in zijn garage mag zetten. Volgens de geruchten zouden alle wagens al een eigenaar hebben gevonden.