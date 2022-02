Maserati pakt graag uit met zijn sportief raceverleden en doet dat nu met de speciale MC Editions van de Ghibli, Levante en Quattroporte.

MC staat voor Maserati Corse en verwijst naar de sportieve inborst die elke Maserati in zich heeft en gebaseerd is op het rijke sportieve verleden van het Italiaanse merk. Deze speciale reeks is afgeleid van de krachtigste versies met een V8-motor van de Ghibli, Levante en Quattroporte en wordt geleverd in twee exclusieve lakkleuren voor het koetswerk: Giallo Corse en Blu Vittoria.

Die keuze is niet toevallig want geel en blauw zijn de kleuren van de stad Modena, de thuisbasis van Maserati. Giallo Corse is een gele drielaagskleur met blauw mica dat op subtiele wijze met het licht speelt, terwijl Blu Vittoria een matte drielaagslak is met een extreem diep effect, vermelden de specificaties.

De Levante MC Edition. © GF

Verder heeft de Levante MC Edition specifieke 22" velgen en krijgen de Ghibli en de Quattroporte MC Edition 21" exemplaren in een zwarte hoogglans afwerking, terwijl blauwe remzadels de sportieve look afronden. Die sportieve toets zit ook in het interieur met opvallende pianolak en carbon accenten, MC-logo's op de hoofdsteunen en extra uitrusting zoals een elektrisch dak, een Bowers & Wilkins surround sound system en het Driver Assistance-pakket. De MC Editions van de Ghibli, Levante en Quattroporte zijn nu al leverbaar.

De Ghibli MC Edition. © GF

MC staat voor Maserati Corse en verwijst naar de sportieve inborst die elke Maserati in zich heeft en gebaseerd is op het rijke sportieve verleden van het Italiaanse merk. Deze speciale reeks is afgeleid van de krachtigste versies met een V8-motor van de Ghibli, Levante en Quattroporte en wordt geleverd in twee exclusieve lakkleuren voor het koetswerk: Giallo Corse en Blu Vittoria. Die keuze is niet toevallig want geel en blauw zijn de kleuren van de stad Modena, de thuisbasis van Maserati. Giallo Corse is een gele drielaagskleur met blauw mica dat op subtiele wijze met het licht speelt, terwijl Blu Vittoria een matte drielaagslak is met een extreem diep effect, vermelden de specificaties.Verder heeft de Levante MC Edition specifieke 22" velgen en krijgen de Ghibli en de Quattroporte MC Edition 21" exemplaren in een zwarte hoogglans afwerking, terwijl blauwe remzadels de sportieve look afronden. Die sportieve toets zit ook in het interieur met opvallende pianolak en carbon accenten, MC-logo's op de hoofdsteunen en extra uitrusting zoals een elektrisch dak, een Bowers & Wilkins surround sound system en het Driver Assistance-pakket. De MC Editions van de Ghibli, Levante en Quattroporte zijn nu al leverbaar.